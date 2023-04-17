Три водителя и три пассажирки пострадали в массовом ДТП на Чуйском тракте

Мужчина за рулём Lada не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Toyota — её отбросило ещё в одну иномарку

17 апреля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Сотрудники ГАИ работают на месте ДТП в Первомайском районе Алтайского края. Как сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Алтайскому краю, авария произошла около 14:35 на 223-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

Предварительно установлено, что 43-летний мужчина за рулём автомобиля Lada Granta двигался со стороны Бийска в направлении Барнаула. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Caldina, за рулём которой был 49-летний водитель. От удара Caldina вылетела на встречку, где столкнулась с Toyota Corolla.

В результате ДТП водители, две женщины – пассажиры Toyota Caldina, а также молодая пассажирка Corolla пострадали. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.