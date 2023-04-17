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Машины буксуют. На Старом мосту в Барнауле из-за снега собралась огромная пробка

Дополнительно ситуацию осложняет ДТП за мостом, которое произошло по направлению в город — на месте полиция и МЧС

17 апреля 2023, 15:43, ИА Амител

Фото: 2ГИС
Фото: 2ГИС

Большая пробка образовалась на Старом мосту в Барнауле, как на выезде из города, так и на въезде. Как сообщает Barnaul 22, из-за снега и метели автомобили не могут подняться в горку – они буксуют и скатываются. 

Дополнительно ситуацию осложняет ДТП за мостом, которое произошло по направлению в Барнаул. Согласно снимку с места происшествия, на месте работают сотрудники полиции и МЧС. О пострадавших не сообщается.

Фото: 2ГИС

Напомним, что 17 апреля на Алтайский край обрушилась "февральская" непогода. Синоптики прогнозируют снег, метели, ветер до 22 м/с, а на дорогах – гололедицу и заносы. 

Из-за погодных условий в регионе ограничили движение на двух участках трасс. Кроме того, в Барнауле из-за ухудшения погодных и дорожных условий временно прекратили движение междугородних автобусов.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

16:16:01 17-04-2023

ракамакафо ! Вот у меня летняя резина уже, так машина в гараже, поехал пешком на электричке. Этим же баранам, нет, БАРАНАМ!!!! надо обязательно чтоб из подъезда в авто и на нем до двери в офис/магазин/куда там всем надо то...

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Гость

16:46:44 17-04-2023

Гость (16:16:01 17-04-2023) ракамакафо ! Вот у меня летняя резина уже, так машина в гар... А мог бы и на лошади )))Если спешить некуда...

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Гость

16:27:18 17-04-2023

Гость 16:16:01 17-04-2023 вот прям в точку ))))

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