Машины буксуют. На Старом мосту в Барнауле из-за снега собралась огромная пробка
Дополнительно ситуацию осложняет ДТП за мостом, которое произошло по направлению в город — на месте полиция и МЧС
17 апреля 2023, 15:43, ИА Амител
Большая пробка образовалась на Старом мосту в Барнауле, как на выезде из города, так и на въезде. Как сообщает Barnaul 22, из-за снега и метели автомобили не могут подняться в горку – они буксуют и скатываются.
Дополнительно ситуацию осложняет ДТП за мостом, которое произошло по направлению в Барнаул. Согласно снимку с места происшествия, на месте работают сотрудники полиции и МЧС. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что 17 апреля на Алтайский край обрушилась "февральская" непогода. Синоптики прогнозируют снег, метели, ветер до 22 м/с, а на дорогах – гололедицу и заносы.
Из-за погодных условий в регионе ограничили движение на двух участках трасс. Кроме того, в Барнауле из-за ухудшения погодных и дорожных условий временно прекратили движение междугородних автобусов.
16:16:01 17-04-2023
ракамакафо ! Вот у меня летняя резина уже, так машина в гараже, поехал пешком на электричке. Этим же баранам, нет, БАРАНАМ!!!! надо обязательно чтоб из подъезда в авто и на нем до двери в офис/магазин/куда там всем надо то...
16:46:44 17-04-2023
Гость (16:16:01 17-04-2023) ракамакафо ! Вот у меня летняя резина уже, так машина в гар... А мог бы и на лошади )))Если спешить некуда...
16:27:18 17-04-2023
Гость 16:16:01 17-04-2023 вот прям в точку ))))