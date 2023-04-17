Машины буксуют. На Старом мосту в Барнауле из-за снега собралась огромная пробка

Дополнительно ситуацию осложняет ДТП за мостом, которое произошло по направлению в город — на месте полиция и МЧС

17 апреля 2023, 15:43, ИА Амител

Фото: 2ГИС

Большая пробка образовалась на Старом мосту в Барнауле, как на выезде из города, так и на въезде. Как сообщает Barnaul 22, из-за снега и метели автомобили не могут подняться в горку – они буксуют и скатываются.

Дополнительно ситуацию осложняет ДТП за мостом, которое произошло по направлению в Барнаул. Согласно снимку с места происшествия, на месте работают сотрудники полиции и МЧС. О пострадавших не сообщается.

Фото: 2ГИС

Напомним, что 17 апреля на Алтайский край обрушилась "февральская" непогода. Синоптики прогнозируют снег, метели, ветер до 22 м/с, а на дорогах – гололедицу и заносы.

Из-за погодных условий в регионе ограничили движение на двух участках трасс. Кроме того, в Барнауле из-за ухудшения погодных и дорожных условий временно прекратили движение междугородних автобусов.