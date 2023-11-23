Житель Алтайского края незаконно напилил 85 новогодних елей

В отношении лесоруба возбудили уголовное дело

23 ноября 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские изъяли у местного жителя 85 незаконно заготовленных на продажу новогодних елей, сообщили в МВД региона.

Место заготовки деревьев обнаружил работник лесничества Солтонского района. О находке он доложил правоохранителям.

"Прибывшие на место преступления стражи правопорядка обнаружили 85 срубленных молодых деревьев-хвойников, которые были аккуратно сложены. Ущерб государственному лесному фонду превысил 150 тысяч рублей", – пояснили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 30-летний житель села Усть-Кут. При задержании мужчина признался в содеянном и сказал, что спиленные ели хотел продать.

Возбуждено уголовное дело. Лесоруба заключили под стражу.

В Алтайском крае с 1 ноября этого года по 1 января 2024-го действует усиленная охрана хвойных молодняков. Лесные инспекторы, полицейские и лесопользователи регулярно проводят рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза деревьев для новогодних праздников, а в особо криминогенных лесничествах организованы круглосуточные посты.