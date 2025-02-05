Триумф музыки. Фото с выступления Дениса Мацуева в Барнауле
Большой концерт прошел в стенах Государственной филармонии Алтайского края
05 февраля 2025, 12:20, ИА Амител
В Барнауле 4 февраля состоялся концерт Дениса Мацуева в рамках музыкального фестиваля "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений". Пианист выступил с программой, в которую вошли произведения Чайковского, Грига и Прокофьева. Вместе с ним на сцену вышли один из лучших виолончелистов мира Александр Рамм и юная скрипачка Стефания Поспехина.
Перед концертом Денис Мацуев пообщался с журналистами и рассказал, что с большим удовольствием посещает разные уголки России, а особенно – Сибирь. Музыкант отметил, что имеет "много разных планов" относительно Барнаула. Не исключено, что в этом году пианист вновь посетит краевую столицу.
Напомним, что изначально мероприятие в алтайской филармонии было запланировано на 2 октября 2024 года. На официальном сайте учреждения сообщали, что причиной переноса стала болезнь Мацуева.
12:26:26 05-02-2025
Концерт был великолепный! Мацуев виртуоз!
02:28:42 06-02-2025
Гость (12:26:26 05-02-2025) Концерт был великолепный! Мацуев виртуоз! ... В том же составе это трио выступит 13 февраля в Мурманске, а потом 18 марта в Москве. Только помимо "Памяти великого художника" Чайковского, они сыграют три Шостаковича в Ми-миноре и Элегической трио Рахманинова.
13:07:08 05-02-2025
вне всяких сомнений это было потрясающе.
настоящее эстетическое пиршество.
можно только порадоваться, что и у нас, в БРН, высокое искусство бывает доступно.
13:08:10 05-02-2025
Ещё Ельцин сказал:"Ты один у нас такой, смотри у меня". И вручил ему наручные часы. Эти часы у Дениса украли. Ельцин как - то узнал об этом и подарил ещё одни:"На вот ещё одни". Это сам Денис рассказывал