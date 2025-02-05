Триумф музыки. Фото с выступления Дениса Мацуева в Барнауле

Большой концерт прошел в стенах Государственной филармонии Алтайского края

05 февраля 2025, 12:20, ИА Амител

Денис Мацуев в Барнауле / Фото: Евгения Савина

В Барнауле 4 февраля состоялся концерт Дениса Мацуева в рамках музыкального фестиваля "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений". Пианист выступил с программой, в которую вошли произведения Чайковского, Грига и Прокофьева. Вместе с ним на сцену вышли один из лучших виолончелистов мира Александр Рамм и юная скрипачка Стефания Поспехина.

Перед концертом Денис Мацуев пообщался с журналистами и рассказал, что с большим удовольствием посещает разные уголки России, а особенно – Сибирь. Музыкант отметил, что имеет "много разных планов" относительно Барнаула. Не исключено, что в этом году пианист вновь посетит краевую столицу.

Напомним, что изначально мероприятие в алтайской филармонии было запланировано на 2 октября 2024 года. На официальном сайте учреждения сообщали, что причиной переноса стала болезнь Мацуева.