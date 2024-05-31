Триумф воли. Как предприниматель из Барнаула в 35 лет начал бегать марафоны по 170 км

История Артема Иванова, который всего за несколько лет превратился в одного из лучших бегунов в крае

31 мая 2024, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: из личного архива Артема Иванова

Еще семь лет назад директор инвестиционно-строительной компании "Русич" Артем Иванов имел лишний вес и занимался спортом редко. В 2018-м он принял участие в лыжном марафоне в селе Алтайском без подготовки и с трудом осилил дистанцию 50 километров. Решив, что нужно браться за здоровье, Артем Иванов записался в лыжную школу Yolochka и тренировки практически сразу же дали результат: лишние килограммы стали стремительно "таять". Сейчас предпринимателя называют легендой алтайского любительского бега: он может пробежать 70, 100 и даже 170 километров. Причем Артем Иванов не просто наматывает круги на стадионе, а участвует в сложнейших ультрамарафонах в самых экстремальных локациях по всей стране и за рубежом. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков рассказывает историю барнаульского предпринимателя Артема Иванова, который может бегать двое суток без перерыва.

Через тернии к бегу

Артем Иванов никогда не думал, что станет профессионально заниматься бегом. Его вес доходил до 95 килограммов (сейчас 69. – Прим. ред.) и, как многие мужчины после 35 лет, предприниматель имел небольшой животик. Это сейчас Артем спокойно может пробежать от Барнаула до Бийска, а в 2018-м даже несколько кругов на стадионе были испытанием.

"Было очень тяжело", – вспоминает Артем, как после марафона у него болели мышцы.

При этом Иванова тянуло к спорту, и именно тогда друг предпринимателя предложил ему записаться в барнаульскую школу по лыжам Yolochka, где его могли бы быстро научить лыжной технике. Действительно, занятия с профессиональным тренером мгновенно дали результат: 50-километровые лыжные марафоны стали даваться легче, а вскоре Артем Иванов понял, что, помимо лыж, хочет заняться бегом.

"Поначалу все было бессистемно, я бегал всего несколько раз в неделю. Первый год у меня был втягивающим. Во время летнего отпуска, отдыхая с семьей в Крыму, я самостоятельно пробежал марафон (42,2 км. – Прим. ред.). Встал в четыре утра, чтобы не попасть в самое пекло, взял с собой еды, воды и побежал. Вообще не думал о том, смогу я или нет. Но именно тогда осознал в себе потенциал бегуна", – вспоминает Артем Иванов.

"Многие думают, что в 35 лет уже поздно заниматься спортом"

Фото: из личного архива Артема Иванова

Вскоре барнаульский бизнесмен стал профессиональнее подходить к тренировкам и начал контролировать питание. Кроме того, с рождением ребенка Артем Иванов полностью отказался от алкоголя, чтобы "показывать правильный пример".

"Многие думают, что в 35 лет уже поздно начинать заниматься спортом. Колени и спина болят, постоянная усталость. Это не так. Да, с годами наше тело теряет скорость, но оно, наоборот, становится более выносливым. Если раньше у меня тоже, как и у многих, болели ноги и мучило плоскостопие, то сейчас таких проблем уже нет. Все благодаря спорту. Не поздно начинать заниматься бегом в 30, 40 или 50 лет", – объясняет Артем Иванов.

10 часов бега без перерыва

Фото: из личного архива Артема Иванова

Профессиональный путь в мир любительского бега дался предпринимателю непросто: тренировку за тренировкой он стал пробегать на один километр больше. Благодаря правильному питанию вес начал стремительно уходить, появилась легкость, позволявшая, как и Форресту Гампу из одноименного фильма, бегать без остановки на самые длинные расстояния.

Первый полумарафон Артему Иванову покорился в барнаульском лесном бору, а позже он принял участие в модном мероприятии "За Бег" в Новосибирске. За первым же официальным марафоном Артем Иванов отправился в Москву. Дистанцию 42 километра предприниматель преодолел за три с половиной часа. Дальше еще больше: решил попробовать свои силы в триатлоне. Это когда человек сначала плывет 4 километра, потом 180 километров крутит педали велосипеда и на "закуску" пробегает марафон 42,2 километра.

Как стал заниматься ультрамарафонами

После одного из таких "подвигов" Артем Иванов понял, что способен на большее, и судьба привела его в трейловые ультрамарафоны: бег не по ровной дороге (например, по проспекту Ленина в Барнауле), а по горам с большими перепадами высот, оврагам, лесам, полям и даже по льду.

Фото: из личного архива Артема Иванова

Один из первых ультрамарафонов – в апреле 2021 года – получился для Артема Иванова сложным. Пришлось бежать по горному хребту Маркотх между Геленджиком и Новороссийском. Набор высоты составлял более 5300 метров. Дистанция – 104 километра. Однако во время прохождения трассы Иванов повернул не туда, поэтому пришлось пробежать чуть больше – 117 километров. Это сказалось на результате: вместо третьего места барнаулец опустился на пятое. Такой "казус" не расстроил Артема Иванова. В какой-то момент ему перестало нравиться бегать "просто так", и в нем проснулся спортивный азарт.

"Такие ультрамарафоны – история о преодолении себя. У меня по-другому: я выхожу на трассу, чтобы соревноваться и бороться за высокие места. Важна именно спортивная составляющая. Я могу просто так два дня без перерыва пробежать. Моя мотивация – это соревнования. Мне нравятся гонки с большим количеством участников", – поясняет предприниматель.

Гонки на выживание

Чтобы достичь более высоких результатов, Артем Иванов записался в онлайн-школу Trail Running School к профессиональному тренеру и спортсмену Дмитрию Митяеву – одному из лучших бегунов-ультрамарафонцев в мире. Сейчас в копилке предпринимателя несколько ультрамарафонов, участвовать в которых решится далеко не каждый профессиональный спортсмен в стране.

"Обычно перед такими ультрамарафонами набираешь большие объемы и затем следует легкая тренировочная неделя, чтобы тело восстановилось. Для тела такие забеги большой стресс, поэтому после финиша необходимо несколько дней отдыха. Бывает, что не можешь уснуть долго после гонки или не хочется вообще ничего есть. Лучше всего первые дни после соревнований просто поездить на велосипеде или поплавать в бассейне", – поясняет барнаулец.

Фото: из личного архива Артема Иванова

В карьере Артема Иванова несколько сложных и "безумных" стартов. Первый – это Altai Ultra Trail, который состоялся летом 2021 года в Республике Алтай на Мультинских озерах. Накануне забега там прошел мощнейший ливень и лесные тропинки превратились в грязевое болото. По нему идти даже было невозможно, не говоря о том, чтобы бежать. А дистанция была очень сложной: 125 километров. Уже после старта погода преподнесла очередной "сюрприз": если на отметке ниже 2 километров над уровнем моря шел дождь, то выше в горах начался сильнейший снегопад. Промокнув до нитки, вспоминает Артем Иванов, ему пришлось сражаться с жутким морозом и сугробами. Речь шла не о том, чтобы дойти до конца, а не замерзнуть где-нибудь насмерть. К тому же у барнаульца разрядились часы с треком. Он остался один без навигации посредине сибирской тайги, не понимая, в какую сторону нужно двигаться. В итоге Иванов с трудом нашел разметку и вернулся в "гонку".

"К любому старту подходишь как к важному турниру. Во время бега думаешь о гонке и ни о чем другом. Следишь за противниками, питанием и потреблением воды. Во время экстремальных марафонов, которые длятся 25-27 часов, успеваешь подумать обо всем на свете. О смысле жизни, о работе, о семье и друзьях", – объясняет директор компании "Русич".

Вторая "безумная" гонка в копилке Артема Иванова – Mad Foх Ultra в городе Переславле-Залесском. Там он пробежал по занесенной снегом трассе 170 километров. Из 250 участников до финиша добралось около 40 человек. Среди них и Артем Иванов.

В таких экстремальных гонках, которые длятся по 25-27 часов, важно распределить нагрузку. Нужно взять с собой необходимое количество еды и воды. Некоторые бегуны, отмечает Иванов, умудряются даже поспать на земле, чтобы снять напряжение и усталость. Однако барнаулец старается преодолевать дистанцию как можно быстрее и не терять драгоценное время.

Новые вызовы

Фото: из личного архива Артема Иванова

Несмотря на нечеловеческие испытания для тела, Артем Иванов не собирается уходить из бега, а, наоборот, ставит новые цели и для этого тренируется каждый день. Даже во время командировок в другие города и страны барнаулец находит время, чтобы рано утром или поздно вечером пробежать 10-20 километров.

"Каждый раз для меня это огромное испытание, приходится перебарывать себя. Просто бегать можно в удовольствие, вот профессиональные тренировки каждый раз – выход из зоны комфорта. Организм необходимо подвергнуть стрессу, чтобы он становился сильнее", – уверен Артем Иванов.

Недавно барнаулец вернулся из Казахстана, где участвовал в ультрамарафоне Tengri Ultra. Бежать пришлось в жуткую жару – 38 градусов – по степи, где невозможно было спрятаться от раскаленного казахстанского солнца. Однако Артем Иванов показал сибирский характер и занял первое место, пробежав 103 километра с набором высоты 1700 метров за 10 часов и 20 минут.

Предприниматель считает, что он мог бы без остановки пробежать и более двух суток, а предел выносливости лежит в возможности опорно-двигательного аппарата осиливать непрерывную нагрузку.

"Первая ночь мне всегда дается легко. А вот вторая – уже тяжело. Начинает сказываться усталость. Некоторые профессиональные участники ультрамарафонов даже начинают видеть галлюцинации", – поясняет барнаулец.

В планах у Артема Иванова участие в 2024 году в популярном ультрамарафоне в Кейптауне в Южной Африке. Дистанция очень тяжелая: около 170 километров с набором высоты около 8 километров. Барнаулец уверен, что ему удастся покорить для себя новую вершину, потому что для него нет ничего лучше, чем каждый раз ставить для себя невероятную задачу. Миссию, которая для обычного человека просто невыполнима.