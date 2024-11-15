Трое бийчан похитили колеса от "шестерки" на литых дисках

Добычу приятели хотели продать, а деньги – поделить

15 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Житель Бийска вместе с приятелями похитил колеса с автомобиля ВАЗ-2106. Преступники хотели продать их и поровну разделить деньги. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

61-летний владелец автомобиля вышел утром во двор и обнаружил, что у транспорта нет колес.

Мужчина обратился в полицию. Подозреваемого задержали через несколько дней. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний бийчанин.

"Он рассказал, что давно обращал внимание на литые диски "шестерки". Мужчина понимал, что в одиночку их не снять. Для этого он позвал на помощь двух 22-летних приятелей. В ночное время они припарковали свою иномарку неподалеку, оперативно втроем сняли колеса, загрузили в багажник и уехали. Добычу планировали продать и поделить деньги", – рассказали в ведомстве.

Колеса вернули владельцу. В отношении похитителей возбудили уголовное дело.