Трое бийчан похитили колеса от "шестерки" на литых дисках
Добычу приятели хотели продать, а деньги – поделить
15 ноября 2024, 16:00, ИА Амител
Житель Бийска вместе с приятелями похитил колеса с автомобиля ВАЗ-2106. Преступники хотели продать их и поровну разделить деньги. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".
61-летний владелец автомобиля вышел утром во двор и обнаружил, что у транспорта нет колес.
Мужчина обратился в полицию. Подозреваемого задержали через несколько дней. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний бийчанин.
"Он рассказал, что давно обращал внимание на литые диски "шестерки". Мужчина понимал, что в одиночку их не снять. Для этого он позвал на помощь двух 22-летних приятелей. В ночное время они припарковали свою иномарку неподалеку, оперативно втроем сняли колеса, загрузили в багажник и уехали. Добычу планировали продать и поделить деньги", – рассказали в ведомстве.
Колеса вернули владельцу. В отношении похитителей возбудили уголовное дело.
16:08:47 15-11-2024
Кандидаты на СВО.
16:58:54 15-11-2024
Давненько не слышно было о снятии колес.
20:20:39 15-11-2024
ППШариков (16:58:54 15-11-2024) Давненько не слышно было о снятии колес.... Призрак девяностых бродит по краю.
17:44:20 15-11-2024
Old school
23:11:08 15-11-2024
Шоха на литье... Офигеть гонка прокачанная...