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Трое бийчан похитили колеса от "шестерки" на литых дисках

Добычу приятели хотели продать, а деньги – поделить

15 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Житель Бийска вместе с приятелями похитил колеса с автомобиля ВАЗ-2106. Преступники хотели продать их и поровну разделить деньги. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

61-летний владелец автомобиля вышел утром во двор и обнаружил, что у транспорта нет колес.

Мужчина обратился в полицию. Подозреваемого задержали через несколько дней. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний бийчанин.

"Он рассказал, что давно обращал внимание на литые диски "шестерки". Мужчина понимал, что в одиночку их не снять. Для этого он позвал на помощь двух 22-летних приятелей. В ночное время они припарковали свою иномарку неподалеку, оперативно втроем сняли колеса, загрузили в багажник и уехали. Добычу планировали продать и поделить деньги", – рассказали в ведомстве.

Колеса вернули владельцу. В отношении похитителей возбудили уголовное дело.

Бийск Криминал

Комментарии 5

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Гость

16:08:47 15-11-2024

Кандидаты на СВО.

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ППШариков

16:58:54 15-11-2024

Давненько не слышно было о снятии колес.

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Гость

20:20:39 15-11-2024

ППШариков (16:58:54 15-11-2024) Давненько не слышно было о снятии колес.... Призрак девяностых бродит по краю.

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Гость

17:44:20 15-11-2024

Old school

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Musik

23:11:08 15-11-2024

Шоха на литье... Офигеть гонка прокачанная...

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