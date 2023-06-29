Трое детей из тургруппы потерялись в горах в Кемеровской области

Дети самостоятельно ушли от группы вперед без взрослых

29 июня 2023, 14:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кемеровской области спасатели ищут троих детей, потерявшихся на пике Поднебесный, сообщает ТАСС.

"Во время спуска потерялись трое детей из туристической группы", – рассказали в экстренной службе.

Отмечается, что дети самостоятельно ушли от группы вперед без взрослых.

В поисках участвуют более 20 человек, привлечены беспилотники.