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Трое граждан Монголии погибли и пятеро пострадали в ДТП на Алтае

Микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся

22 июля 2024, 13:20, ИА Амител

ДТП в Республике Алтай / Фото: t.me/mchs_04
ДТП в Республике Алтай / Фото: t.me/mchs_04

В Республике Алтай произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором погибли три человека и пятеро пострадали, включая ребенка, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

Авария произошла в Кош-Агачском районе в понедельник утром, 22 июля.

"На 853-м километре федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" с дороги съехал микроавтобус и опрокинулся", – рассказали в ведомстве.

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

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ДТП Республика Алтай

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