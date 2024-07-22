Трое граждан Монголии погибли и пятеро пострадали в ДТП на Алтае

Микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся

22 июля 2024, 13:20, ИА Амител

ДТП в Республике Алтай / Фото: t.me/mchs_04

В Республике Алтай произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором погибли три человека и пятеро пострадали, включая ребенка, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

Авария произошла в Кош-Агачском районе в понедельник утром, 22 июля.