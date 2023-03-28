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Трое курсантов скончались в Военной академии связи под Санкт-Петербургом

Все они проходили службу по контракту и перед смертью были в увольнительной

28 марта 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Военной академии связи под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Контрактники располагались на учебной базе Военной академии связи имени Будённого в городе Сертолово. Перед случившимся все они были в увольнительной. 

Молодые люди вернулись в расположение, легли спать, но в 7 утра почувствовали себя плохо, у всех пошла пена изо рта, отмечались признаки эпилепсии.

Спасти их не удалось. Следователи разбираются в причинах смерти.

Комментарии 2

  • Уверенность в «легкости» курительных смесей часто становится причиной передозировки. Кроме того, отравление может быть спровоцировано незнакомым компонентом микса – с целью удешевить наркотик и избежать наказания изготовитель добавляет в него новые компоненты, придающие смеси более сильный эффект. Симптомами передозировки могут быть: бледность, рвота, обморок, кома. При первых же признаках ухудшения самочувствия нужно вызвать специализированную бригаду наркологической помощи. В противном случае возможен летальный исход.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Отчисленные они были
    28 марта, Гость   Ответить
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