Трое курсантов скончались в Военной академии связи под Санкт-Петербургом

Все они проходили службу по контракту и перед смертью были в увольнительной

28 марта 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Военной академии связи под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Контрактники располагались на учебной базе Военной академии связи имени Будённого в городе Сертолово. Перед случившимся все они были в увольнительной.

Молодые люди вернулись в расположение, легли спать, но в 7 утра почувствовали себя плохо, у всех пошла пена изо рта, отмечались признаки эпилепсии.

Спасти их не удалось. Следователи разбираются в причинах смерти.