Трое курсантов скончались в Военной академии связи под Санкт-Петербургом
Все они проходили службу по контракту и перед смертью были в увольнительной
28 марта 2023, 14:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Военной академии связи под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Контрактники располагались на учебной базе Военной академии связи имени Будённого в городе Сертолово. Перед случившимся все они были в увольнительной.
Молодые люди вернулись в расположение, легли спать, но в 7 утра почувствовали себя плохо, у всех пошла пена изо рта, отмечались признаки эпилепсии.
Спасти их не удалось. Следователи разбираются в причинах смерти.
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