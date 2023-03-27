Мальчик погиб в сибирском детдоме при таинственных обстоятельствах

Есть две версии гибели ребёнка, при этом они весьма различаются

27 марта 2023, 18:47, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на отца ребёнка

В Новосибирске 15-летний подросток погиб в детдоме, когда вместе с другом ночью решил сбежать из интерната через окно, пишет "КП-Новосибирск".

Как сообщил источник издания, воспитатель и двое детей затащили мальчика без сознания обратно в здание, но скорую помощь вовремя не вызвали и он умер.

Отец ребёнка рассказал, что в интернат мальчик попал в 2021 году. По его словам, подросток жил отдельно с матерью, которая пила алкоголь и не следила за сыном.

"Пришло сообщение, что мой сын погиб при несчастном случае. Я позвонил в шоке, мне рассказали, что он на спортивном снаряде баловался, сорвался и упал. Якобы моего ребёнка прооперировали в больнице, но спасти не смогли. Сказали, что мой сын умер через сутки. Но это враньё!" – возмутился мужчина.

Уже после похорон отец узнал другую версию гибели сына: мальчика нашли без сознания под окнами.

"Я не понимаю, что это было. Как так они бежали? Их кто-то довёл? Чем-то напугал? Что там происходило? Я шокирован, что теперь правды не найдёшь. Что случилось с моим ребёнком? Наверняка это знает второй мальчик, но с ним, скорее всего, не получится поговорить. Я переживаю, что на этого ребёнка могут надавить. На похоронах не было ни одного ребёнка из детдома, чтобы никто из них не проговорился", – уверен сибиряк.

В региональном СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас проверяют версию, которую рассказывают сотрудники детдома и папа мальчика. Прокуратура также проводит проверку.