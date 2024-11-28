Трое молодых людей попытались разгромить посольство Швеции в Москве

Преступники взяли с собой бутылки, которым стали закидывать здание

28 ноября 2024, 17:15, ИА Амител

Шведский флаг / Фото: unsplash.com / Christer Lässman

Трое парней попытались разгромить посольство Швеции в Москве. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Shot, молодых людей задержали.

Инцидент произошел ранним утром 28 ноября. Преступники взяли с собой бутылки, которыми стали закидывать здание. Скрыться с места им не удалось – их оперативно задержали прибывшие на место полицейские. При этом один из вандалов пытался разрисовать будку охранника диппредставительства.

Причина поступка неизвестна. Источник канала рассказал, что сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.