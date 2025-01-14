Трое несостоявшихся "наркобаронов" из Барнаула предстали перед судом

У одного из обвиняемых изъяли более ста свертков с наркотиками

14 января 2025, 19:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле завершено расследование уголовного дела против троих 18-летних местных жителей, обвиняемых в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Как выяснилось, в начале 2024 года обвиняемые вступили в преступный сговор через популярный мессенджер с целью сбыта наркотиков.

"Молодые люди стали получать оптовые партии наркотика, хранили запрещенное вещество в квартире, где расфасовывали его по мелким сверткам для дальнейшего формирования тайников-закладок в различных малозаметных местах на территории города Барнаула", – рассказали в ведомстве.

Преступный план сорвался 16 мая 2024 года, когда сотрудники полиции задержали злоумышленников возле лесного массива в селе Лебяжье. При досмотре у одного из обвиняемых изъяли более ста свертков с наркотиками, предназначенных для дальнейшей реализации.

Следствием собрана исчерпывающая доказательная база. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.