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Трое несостоявшихся "наркобаронов" из Барнаула предстали перед судом

У одного из обвиняемых изъяли более ста свертков с наркотиками

14 января 2025, 19:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле завершено расследование уголовного дела против троих 18-летних местных жителей, обвиняемых в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Как выяснилось, в начале 2024 года обвиняемые вступили в преступный сговор через популярный мессенджер с целью сбыта наркотиков.

"Молодые люди стали получать оптовые партии наркотика, хранили запрещенное вещество в квартире, где расфасовывали его по мелким сверткам для дальнейшего формирования тайников-закладок в различных малозаметных местах на территории города Барнаула", – рассказали в ведомстве.

Преступный план сорвался 16 мая 2024 года, когда сотрудники полиции задержали злоумышленников возле лесного массива в селе Лебяжье. При досмотре у одного из обвиняемых изъяли более ста свертков с наркотиками, предназначенных для дальнейшей реализации.

Следствием собрана исчерпывающая доказательная база. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

"Наказание за данного рода преступления предусматривает длительное лишение свободы", – отметили в СК.

Барнаул Алтайский край суд борьба с наркотиками полиция

Комментарии 5

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Гость

19:38:08 14-01-2025

Кажется меньше 8 лет за такое не дадут.

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Гость

20:37:09 14-01-2025

Гость (19:38:08 14-01-2025) Кажется меньше 8 лет за такое не дадут.... 90% сейчас по таким статьям идут на СВО не доезжая до колонии

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user

19:55:34 14-01-2025

мои любимы истории про то как подымаются молодые люди)))))

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Гость

20:21:18 14-01-2025

Новые участники СВО на подходе

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Михаил

21:50:55 14-01-2025

Бараны это а не бароны... Разменная монета...

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