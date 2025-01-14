Трое несостоявшихся "наркобаронов" из Барнаула предстали перед судом
У одного из обвиняемых изъяли более ста свертков с наркотиками
14 января 2025, 19:30, ИА Амител
В Барнауле завершено расследование уголовного дела против троих 18-летних местных жителей, обвиняемых в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
Как выяснилось, в начале 2024 года обвиняемые вступили в преступный сговор через популярный мессенджер с целью сбыта наркотиков.
"Молодые люди стали получать оптовые партии наркотика, хранили запрещенное вещество в квартире, где расфасовывали его по мелким сверткам для дальнейшего формирования тайников-закладок в различных малозаметных местах на территории города Барнаула", – рассказали в ведомстве.
Преступный план сорвался 16 мая 2024 года, когда сотрудники полиции задержали злоумышленников возле лесного массива в селе Лебяжье. При досмотре у одного из обвиняемых изъяли более ста свертков с наркотиками, предназначенных для дальнейшей реализации.
Следствием собрана исчерпывающая доказательная база. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.
"Наказание за данного рода преступления предусматривает длительное лишение свободы", – отметили в СК.
19:38:08 14-01-2025
Кажется меньше 8 лет за такое не дадут.
20:37:09 14-01-2025
Гость (19:38:08 14-01-2025) Кажется меньше 8 лет за такое не дадут.... 90% сейчас по таким статьям идут на СВО не доезжая до колонии
19:55:34 14-01-2025
мои любимы истории про то как подымаются молодые люди)))))
20:21:18 14-01-2025
Новые участники СВО на подходе
21:50:55 14-01-2025
Бараны это а не бароны... Разменная монета...