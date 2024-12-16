В Барнауле задержали трех студентов, распространявших "синтетику"

Полицейские обнаружили более 150 свертков с наркотиками

16 декабря 2024, 19:50, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, которые занимались оборудованием тайников с наркотиками. Позже нашли их сообщника, которому передавались координаты закладок. Об этом сообщает МВД Медиа.

При досмотре автомобиля одного из задержанных полицейские обнаружили 146 свертков с запрещенным веществом, пять телефонов с перепиской и шесть банковских карт.

Впоследствии был задержан их сообщник. Полицейские нашли еще пять тайников с наркотиками.

По предварительным данным, студенты техникумов получили оптовую партию "синтетики" в Новосибирской области, расфасовали ее и планировали распространить в Алтайском крае.

"Со слов злоумышленников, которые являются студентами техникумов и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали, противоправной деятельностью они занимаются с октября 2024 года", – рассказали правоохранители.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Расследование продолжается.