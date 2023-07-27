Трое пассажиров упавшего Ми-8 на Алтае находятся в крайне тяжелом состоянии
Туристы возвращались с горы Белуха
27 июля 2023, 16:17, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Трое пассажиров упавшего Ми-8 в Тюнгуре Республики Алтай находятся в крайне тяжелом состоянии. По информации Telegram-канала Mash, у них ожоги 90% тела.
Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай, на борту находилось 13 человек. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, на борту были 15 человек: 3 члена экипажа и 12 пассажиров.
Напомним, что вертолет принадлежал компании "АлтайАвиа". По предварительной информации, шесть человек погибли, еще семь – пострадали. Точное количество жертв уточняется. От рухнувшего вертолёта практически ничего не осталось: он почти полностью сгорел.
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17:51:56 27-07-2023
Ого-го, на прошлой неделе хотели лететь, но цена отпугнула, от 55700 руб за 30-минутную прогулку для 4 человек, до что-то около 500-800 тысяч за полёт на Белуху или Каракольские за 15-18 человек. Расценки примерные, ушли быстро, узнав порядок сумм, ожидали меньше услышать.