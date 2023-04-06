Трое полицейских погибли во время контртеррористической операции в Ингушетии

Группа боевиков при попытке задержания открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов

06 апреля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии погибли трое полицейских. Об этом сообщает РИА Новости.

В селении Зязиков-Юрт обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали правоохранителям сопротивление, открыли огонь.

"В ходе боестолкновения три сотрудника полиции погибли, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести", – рассказал источник.

О количестве ликвидированных боевиков не сообщается, но режим КТО в районе ещё не снят.