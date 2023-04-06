Пилот, пересёкший государственную границу, жив. Его задержали, подчеркнули в погрануправлении ФСБ.

"Украинский пилот был задержан сотрудниками Росгвардии, совместными усилиями всех силовых структур, представленных в регионе", – подтвердил источник ТАСС в Росгвардии.

Обновлено в 14:18

Пилот рассказал, что выполнял задание за 50 тыс. гривен (более 108 тыс. рублей), сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина утверждает, что следовал за другим самолётом и не знал, что уже оказался в России.

Он рассказал, что является гражданским, а не военным пилотом. От него якобы требовалось сделать фото по команде своего ведущего.

Однако, предварительно, в действительности пилот мог заниматься разведкой ВСУ.