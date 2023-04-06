Что известно о крушении легкомоторного самолёта в Брянской области?
В Сети пишут, что упавший самолёт — украинский
06 апреля 2023, 10:43, Анастасия Бичакова
Легкомоторный самолёт разбился в Брянской области, сообщили СМИ накануне.
Почему самолёт потерпел крушение и что сейчас с пилотом – подробнее читайте на amic.ru.
Когда и почему самолёт потерпел крушение в Брянской области?
Украинский легкомоторный самолёт потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, сообщалось в среду, 5 апреля.
Причины происшествия пока неизвестны.
"Самолёт по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населённого пункта Бутовск", – отметили в погрануправлении ФСБ по региону.
Что стало с пилотом легкомоторного самолёта, разбившегося в Брянской области?
Пилот, пересёкший государственную границу, жив. Его задержали, подчеркнули в погрануправлении ФСБ.
"Украинский пилот был задержан сотрудниками Росгвардии, совместными усилиями всех силовых структур, представленных в регионе", – подтвердил источник ТАСС в Росгвардии.
Обновлено в 14:18
Пилот рассказал, что выполнял задание за 50 тыс. гривен (более 108 тыс. рублей), сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина утверждает, что следовал за другим самолётом и не знал, что уже оказался в России.
Он рассказал, что является гражданским, а не военным пилотом. От него якобы требовалось сделать фото по команде своего ведущего.
Однако, предварительно, в действительности пилот мог заниматься разведкой ВСУ.
Правда ли, что у задержанного пилота обнаружили автомат и бронежилет?
Да, правда. У лётчика легкомоторного самолёта, потерпевшего крушение в Брянской области, обнаружили бронежилет и автомат. Об этом ТАСС также заявил представитель Росгвардии.
"Он [пилот] был вооружён. У него был автомат, магазины [к автомату], бронежилет. Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать", – уточнил источник.
Правоохранительные органы уточняют обстоятельства произошедшего. В отношении пилота начали разбирательство, писал ранее amic.ru.
Где ещё на днях потерпел крушение легкомоторный самолёт?
Двухместный самолёт "Бегас" разбился в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 3 апреля. По предварительной версии, пилот пытался взлететь с участка, не предназначенного для вылета.
"По предварительным данным, <...> при взлёте с участка поля, не предназначенного для взлёта и посадки воздушных судов, потерпел крушение легкомоторный самолёт", – написали в Telegram-канале пресс-службы Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.
Отмечается, что 58-летний пилот скончался от полученных травм.
10:52:47 06-04-2023
У него был автомат --- хоть стрелять не стал
12:20:25 06-04-2023
Тех кого привёз тоже поймали ?
12:21:15 06-04-2023
Гость (10:52:47 06-04-2023) У него был автомат --- хоть стрелять не стал... Мертвые не стреляют...
12:26:10 06-04-2023
Гость (12:21:15 06-04-2023) Мертвые не стреляют... ... Так он живой
12:25:21 06-04-2023
Легкомоторный, много людей не мог привезти. Еще и крушение потерпел, вряд ли после крушения можно далеко убежать