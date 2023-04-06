НОВОСТИПроисшествия

Что известно о крушении легкомоторного самолёта в Брянской области?

В Сети пишут, что упавший самолёт — украинский

06 апреля 2023, 10:43, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Легкомоторный самолёт разбился в Брянской области, сообщили СМИ накануне.

Почему самолёт потерпел крушение и что сейчас с пилотом – подробнее читайте на amic.ru.

1

Когда и почему самолёт потерпел крушение в Брянской области?

Украинский легкомоторный самолёт потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, сообщалось в среду, 5 апреля.

Причины происшествия пока неизвестны.

"Самолёт по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населённого пункта Бутовск", – отметили в погрануправлении ФСБ по региону.

2

Что стало с пилотом легкомоторного самолёта, разбившегося в Брянской области?

Пилот, пересёкший государственную границу, жив. Его задержали, подчеркнули в погрануправлении ФСБ.

"Украинский пилот был задержан сотрудниками Росгвардии, совместными усилиями всех силовых структур, представленных в регионе", – подтвердил источник ТАСС в Росгвардии.

Обновлено в 14:18

Пилот рассказал, что выполнял задание за 50 тыс. гривен (более 108 тыс. рублей), сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина утверждает, что следовал за другим самолётом и не знал, что уже оказался в России.

Он рассказал, что является гражданским, а не военным пилотом. От него якобы требовалось сделать фото по команде своего ведущего.

Однако, предварительно, в действительности пилот мог заниматься разведкой ВСУ.

3

Правда ли, что у задержанного пилота обнаружили автомат и бронежилет?

Да, правда. У лётчика легкомоторного самолёта, потерпевшего крушение в Брянской области, обнаружили бронежилет и автомат. Об этом ТАСС также заявил представитель Росгвардии.

"Он [пилот] был вооружён. У него был автомат, магазины [к автомату], бронежилет. Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать", – уточнил источник.

Правоохранительные органы уточняют обстоятельства произошедшего. В отношении пилота начали разбирательство, писал ранее amic.ru.

4

Где ещё на днях потерпел крушение легкомоторный самолёт?

Двухместный самолёт "Бегас" разбился в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 3 апреля. По предварительной версии, пилот пытался взлететь с участка, не предназначенного для вылета.

"По предварительным данным, <...> при взлёте с участка поля, не предназначенного для взлёта и посадки воздушных судов, потерпел крушение легкомоторный самолёт", – написали в Telegram-канале пресс-службы Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что 58-летний пилот скончался от полученных травм.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия

Происшествия украина

Комментарии 5

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Гость

10:52:47 06-04-2023

У него был автомат --- хоть стрелять не стал

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Гость

12:20:25 06-04-2023

Тех кого привёз тоже поймали ?

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Гость

12:21:15 06-04-2023

Гость (10:52:47 06-04-2023) У него был автомат --- хоть стрелять не стал... Мертвые не стреляют...

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Гость

12:26:10 06-04-2023

Гость (12:21:15 06-04-2023) Мертвые не стреляют... ... Так он живой

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Гость

12:25:21 06-04-2023

Легкомоторный, много людей не мог привезти. Еще и крушение потерпел, вряд ли после крушения можно далеко убежать

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