Автомобиль медиков и Mercedes столкнулись лоб в лоб

09 января 2025, 06:40, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Трое работников скорой помощи пострадали в ДТП в Змеиногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария произошла на улице Шумакова. По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой медицинской помощи. В результате пострадал водитель скорой и два фельдшера.

По словам очевидцев, автомобилист не соблюдал скоростной режим и не справился с управлением. Судя по кадрам, опубликованным в сообществе "Инцидент Барнаул", скорая и Mercedes столкнулись лоб в лоб.