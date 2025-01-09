Трое работников скорой помощи пострадали в ДТП в Змеиногорске
Автомобиль медиков и Mercedes столкнулись лоб в лоб
09 января 2025, 06:40, ИА Амител
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Трое работников скорой помощи пострадали в ДТП в Змеиногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Авария произошла на улице Шумакова. По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой медицинской помощи. В результате пострадал водитель скорой и два фельдшера.
По словам очевидцев, автомобилист не соблюдал скоростной режим и не справился с управлением. Судя по кадрам, опубликованным в сообществе "Инцидент Барнаул", скорая и Mercedes столкнулись лоб в лоб.
06:45:31 09-01-2025
Последнюю машину скорой помощи подбили!
06:55:19 09-01-2025
Видел видосик этого ДТП. Баба в машине с регистратором так громко материлась.
08:29:23 09-01-2025
Пр... ок с регистратором тоже молодец видя что мерин не успевает и в повороте не видит, до последнего не пропустил.
20:18:34 10-01-2025
Гость (08:29:23 09-01-2025) Пр... ок с регистратором тоже молодец видя что мерин не усп... Очень хорошо заметно как рег тормозил. Как по-другому предлагаете пропустить, самому на встречу выехать или разбить свой авто об дерево справа?