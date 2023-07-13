Трое сельчан на Алтае похитили мужчину за порчу имущества

Освобождали пленника сотрудники полиции

13 июля 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Троим жителям Ключевского района Алтайского края предъявили обвинение в похищении человека. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным следствия, пострадавший повредил имущество крестьянско-фермерского хозяйства, которым управляет один из обвиняемых.

Вместе с братом работодатель отыскал сотрудника, засунул его в машину, увез на территорию хозяйства и удерживал под присмотром сообщника.

Пленника освободили сотрудники полиции. Похитителей задержали и заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.