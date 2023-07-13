Трое сельчан на Алтае похитили мужчину за порчу имущества
Освобождали пленника сотрудники полиции
13 июля 2023, 15:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Троим жителям Ключевского района Алтайского края предъявили обвинение в похищении человека. Об этом рассказали в региональном СК.
По данным следствия, пострадавший повредил имущество крестьянско-фермерского хозяйства, которым управляет один из обвиняемых.
Вместе с братом работодатель отыскал сотрудника, засунул его в машину, увез на территорию хозяйства и удерживал под присмотром сообщника.
Пленника освободили сотрудники полиции. Похитителей задержали и заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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