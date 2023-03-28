Трое сибиряков избили женщину, перепутав её с другой

У пострадавшей перелом носа без смещения и огромная опухоль под глазом

28 марта 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске 31-летняя жительница пытается найти очевидцев нападения на неё, пишет "КП-Новосибирск".

Женщина рассказала, что в тот день была в гостях вместе с мужем. Когда возвращались домой, он немного отстал, а она пошла вперёд.

"На улице мне попались трое парней: они шли навстречу, выглядели прилично. Я им ни слова не сказала, но один из них ударил меня кулаком в челюсть. Я упала. У меня сразу же на скуле под глазом вздулась шишка. Потом ударил ещё раз. Я сказала: "Прекрати, что ты творишь". Но он ударил меня по лицу в третий раз", – рассказала пострадавшая.

Супруг попытался догнать парней, но они ушли в сторону гаражей и там где-то спрятались. Женщина сразу же вызвала полицию, написала заявление.

"У меня диагностировали перелом носа без смещения, под глазом сейчас огромная опухоль и синяк", – отметила она.

У женщины есть версия, почему на неё напали. Как выяснилось, в это же время неподалёку снимали номера с машин.