Женщину избили до смерти после обращения в благотворительный фонд в Петербурге

Она пожаловалась на сожителя

21 марта 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге женщину избили до смерти после жалобы в благотворительный фонд на сожителя, сообщает РЕН ТВ.

"Тело нашли на Дрезденской улице рано утром 20 марта. На теле убитой были множественные гематомы", – рассказал источник телеканала.

Вечером 19 марта женщина встречалась с представителем благотворительного фонда, при этом уже тогда на её теле были синяки. Она сообщила, что её избил сожитель.

На данный момент полиция выясняет точную причину смерти, а также проверяет информацию об избиении сожителем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.