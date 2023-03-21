НОВОСТИПроисшествия

Женщину избили до смерти после обращения в благотворительный фонд в Петербурге

Она пожаловалась на сожителя

21 марта 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге женщину избили до смерти после жалобы в благотворительный фонд на сожителя, сообщает РЕН ТВ.

"Тело нашли на Дрезденской улице рано утром 20 марта. На теле убитой были множественные гематомы", – рассказал источник телеканала.

Вечером 19 марта женщина встречалась с представителем благотворительного фонда, при этом уже тогда на её теле были синяки. Она сообщила, что её избил сожитель.

На данный момент полиция выясняет точную причину смерти, а также проверяет информацию об избиении сожителем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарии 6

  • о. сработало. убьют - приходите
    21 марта, Гость   Ответить
  • Просто не могу понять этого..Пришли с заявой-отреагируй.Так сложно?
    21 марта, Гость   Ответить
  • НИКТО вам не поможет ! кроме себя Нападают? дерись НЕ УМЕЕШЬ драться - БЕГИ НЕ МОЖЕШЬ бежать - ну, все, хана.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Сожительствовала по собачьи, и померла также... Сама выбрала свой путь.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, все как обычно...
    21 марта, Гость   Ответить
  • могла сожителя и спящего - серпом ...
    22 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров