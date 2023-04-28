Трое сотрудников алтайской больницы отправились в колонию за хищение 29 млн рублей

Несколько лет они проводили махинации с зарплатами

28 апреля 2023, 11:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Трёх сотрудников Улаганской районной больницы отправили в колонию за хищение бюджетных средств. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в период с 2014 по 2019 год бухгалтеры подделывали документы, завышали зарплату себе, а также назначали её знакомым, не работающим в больнице. Также они фальсифицировали платёжные документы.

В результате этих действий бюджетному учреждению нанесли ущерб в размере 29 млн рублей.

Бухгалтеров приговорили к срокам от четырёх с половиной до шести лет колонии общего режима.