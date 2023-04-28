Трое сотрудников алтайской больницы отправились в колонию за хищение 29 млн рублей
Несколько лет они проводили махинации с зарплатами
28 апреля 2023, 11:04, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Трёх сотрудников Улаганской районной больницы отправили в колонию за хищение бюджетных средств. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что в период с 2014 по 2019 год бухгалтеры подделывали документы, завышали зарплату себе, а также назначали её знакомым, не работающим в больнице. Также они фальсифицировали платёжные документы.
В результате этих действий бюджетному учреждению нанесли ущерб в размере 29 млн рублей.
Бухгалтеров приговорили к срокам от четырёх с половиной до шести лет колонии общего режима.
11:07:57 28-04-2023
по 29 млн рублей с больницы уходит, наверное поэтому там зарплаты маленькие