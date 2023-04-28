Блиновской официально предъявили обвинение в неуплате налогов

Её задержали — в ближайшее время следователи попросят суд избрать "королеве марафонов" меру пресечения

28 апреля 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: соцсети Елены Блиновской

Блогеру-миллионнику Елене Блиновской официально предъявили обвинение по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также о легализации средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретённого в результате совершения преступления. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Вечером 27 апреля Блиновскую доставили в Следком на допрос. Сейчас она задержана – в ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании "королеве марафонов" меры пресечения.

Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Сообщалось, что сумма неуплаченных налогов с 2019 по 2021 год составила около 918 млн рублей.

Известно, что блогер реализовала "дробление" бизнеса. Она использовала упрощённую систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 млн рублей. Чтобы не выходить за этот предел, она оформляла подконтрольные ей организации. Всего таких было 18, а также три индивидуальных предпринимателя. Легализовать ей удалось 43 млн рублей.

В ночь на 27 апреля она пыталась покинуть Россию, на ходу сменив маршрут, – Блиновская должна была улететь в Казахстан, однако узнав о возможном задержании, отправилась на арендованном автомобиле в Белоруссию.