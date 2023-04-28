Блиновской официально предъявили обвинение в неуплате налогов
Её задержали — в ближайшее время следователи попросят суд избрать "королеве марафонов" меру пресечения
28 апреля 2023, 07:20, ИА Амител
Блогеру-миллионнику Елене Блиновской официально предъявили обвинение по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также о легализации средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретённого в результате совершения преступления. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.
Вечером 27 апреля Блиновскую доставили в Следком на допрос. Сейчас она задержана – в ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании "королеве марафонов" меры пресечения.
Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Сообщалось, что сумма неуплаченных налогов с 2019 по 2021 год составила около 918 млн рублей.
Известно, что блогер реализовала "дробление" бизнеса. Она использовала упрощённую систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 млн рублей. Чтобы не выходить за этот предел, она оформляла подконтрольные ей организации. Всего таких было 18, а также три индивидуальных предпринимателя. Легализовать ей удалось 43 млн рублей.
В ночь на 27 апреля она пыталась покинуть Россию, на ходу сменив маршрут, – Блиновская должна была улететь в Казахстан, однако узнав о возможном задержании, отправилась на арендованном автомобиле в Белоруссию.
08:57:01 28-04-2023
Лишний раз понимаешь. Есть свои люди(которых не трогают) , а есть лишние(драть три шкуры).
09:25:00 28-04-2023
Гость (08:57:01 28-04-2023) Лишний раз понимаешь. Есть свои люди(которых не трогают) , ... Какие же это свои - это когда нассыт в лифте , или свои когда ему лень свое корыто поставить подальше, он подпирает им подьезд ,или мыргают дальним светом что они быстрее положенного несуться по левой полосе, или свои которые мусор из окон выбрасывают , серут , ссут плюют ??? Нет, это мне не "свои" - это обычное быдло, на которое я буду жаловаться , писать и привлекать к ответственности! Эта на миллиард рублей недоплатила налогов, и таких еще вагон , просто некоторые осознавая вину добровольно гасят долги и их не привлекают к уголовной отвественности.
10:33:22 28-04-2023
Ага, то есть за мошеничество обвинений не будет? Когда она столько людей на своих марафонах обманула. Главное, чтобы налоги заплатила с этих денег. Так ведь она не одна такая инфоцыганка, ой , то есть тренер личностного роста, которая учит "правильному исполнению желаний", "состоянию в ресурсе" и "мышлению миллионера".
10:41:06 28-04-2023
Гость (10:33:22 28-04-2023) Ага, то есть за мошеничество обвинений не будет? Когда она с... кого она обманула? никого. она сама действует по тем же рецептам которые и рекламирует. она имеет миллионы? имеет. ну а то, что у остальных таких денег нет, так это только их проблемы. плохо стараются либо недостаточная мотивация.
11:20:22 28-04-2023
Гость (10:41:06 28-04-2023) кого она обманула? никого. она сама действует по тем же реце... Она действует прежде всего по рецептам инфоцыган, прекрасно зная, то что она предлагает не работает и работать не будет, но сделает богатой ее саму! Вы действительно считаете, что избавление от старых вещей в доме, рисование "карты желаний", "позитивный настрой" поможет людям решить их проблемы с отсутствием денег из за того, что работы нет в городах или тому подобное? Мне жаль тех людей, которые попались на ее уловки и отдали ей свои деньги, причем иногда эти деньги последние. Удивительно, что люди научились обходить цыганок с их гаданием стороной, но вот инфоцыгане чувствуют себя вольготно, хотя и те, и эти обманщики чистой воды.
10:57:16 28-04-2023
Гость (10:41:06 28-04-2023) кого она обманула? никого. она сама действует по тем же реце... Я правильно понимаю, что текущая ситуация образовалась по ее желанию?) Или как-то плохо ее система работает)
12:03:57 28-04-2023
На лохах всегда богатели. Это и казино, и карты, и лотереи, и наперстки. Мавроди на акциях МММ разбогател. Сейчас тоже всякие акции предлагают. Если есть лох, найдется тот, кто на нем будет хорошо жить. Это надо уметь. Она умела. Тоже думаю, что кроме налогов, к ней претензий нет. Хотя Мавроди за МММ посадили. Не понятно, почему она год назад не убежала. Наверное жадность подвела