Советский и российский актер скончался 15 марта

16 марта 2024, 01:35, ИА Амител

15 марта скончался президент Театра сатиры, народный артист РФ, советский и российский актер Александр Ширвиндт. Ему было 89 лет. Amic.ru вспоминает путь знаменитого артиста и его главные роли в карьере.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После начала Великой Отечественной войны его вместе с семьей эвакуировали в Чердынь. Там он находился до 1943 года, после чего вернулся в столицу.

Окончил среднюю школу № 110. Поступал сразу в два высших учебных заведения: в Театральное училище им. Б. В. Щукина и на юридический факультет МГУ. В результате оказался в первом – и окончил его с отличием. После этого вступил в труппу Театра-студии киноактера. Позднее, в 1957 году, был принят в труппу театра имени Ленинского комсомола и штат киностудии "Мосфильм".

Позднее началась карьера Ширвиндта в кино. Наиболее известен зрителям по ролям в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и "Вокзал для двоих". Всего в актерской карьере Ширвиндта было около 100 ролей в кино и театре.

В 2000 году стал худруком Театра сатиры. Позднее занял почетную должность президента театра.

С 1957 по 2017 год был постоянным партнером по эстрадным номерам Михаила Державина. В середине 80-х годов они вместе вели программу "Утренняя почта", а в 2013 году – "Хочу знать".