Трое жителей Алтайского края выиграли по миллиону, купив на почте лотерейные билеты

Всего в Сибири нашлись 10 счастливчиков, один из которых получит 1,6 млн рублей

24 марта 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Трое жителей Алтайского края выиграли по миллиону рублей, купив на почте лотерейные билеты тиражей лотереи "Мечтамиллион", которые были приурочены к праздникам 23 Февраля и 8 Марта.

Каждый билет обошёлся счастливым жителям региона в 100 рублей. Выигрышные билеты купили в Яровом и Хабазино. Всего в Сибири по итогам двух тиражей девять человек, купивших лотерею на почте, получат по миллиону рублей, а один удачливый клиент – 1,6 млн.

Отмечается, что билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях края. Проверить бестиражные можно сразу после покупки, а розыгрыши тиражных проходят ежедневно и еженедельно. Выигрыш суммой менее 15 тысяч рублей можно получить в отделениях «Почты России».