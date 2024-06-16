Троих молодых людей осудили за изнасилование подростка в Туве
С пострадавшим будет работать психолог
16 июня 2024, 17:22, ИА Амител
Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1001300
В Туве завершился суд над двумя 19-летними и одним 16-летним старшеклассниками, которые в январе 2023 года неоднократно совершили насилие над 10-летним мальчиком в уличном туалете. Им назначили наказание от семи до девяти лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
Приговор еще не вступил в законную силу.
Мать ребенка рассказала, что после случившегося столкнулась с осуждением в селе и что для преодоления последствий ребенку потребовалась серьезная медицинская помощь, включая две операции.
С ним также будет работать психолог.
18:03:55 16-06-2024
им лучше переехать
20:51:00 16-06-2024
гость (18:03:55 16-06-2024) им лучше переехать... Они давно это сделали. Только собчак полностью осветила это в интервью. А мы заняты были в жто время Бешимбаевым
18:17:43 16-06-2024
коль уж так хотели чпокаться, то протыкали бы друг друга и вполне законно.
18:23:58 16-06-2024
Здравствуйте девочки!!! ,- сказали мальчикам. Твари
18:40:56 16-06-2024
Да , пока из Москвы не получили пинка не шевелились.
19:04:45 16-06-2024
"авторитетами" будут
09:33:54 17-06-2024
Не помешала бы еще химическая кастрация. Что такое 7 лет. Отсидит 3 года и по УДО выйдет.
15:45:40 17-06-2024
они выйдут даже 30 лет им не будет