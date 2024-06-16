Троих молодых людей осудили за изнасилование подростка в Туве

С пострадавшим будет работать психолог

16 июня 2024, 17:22, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1001300

В Туве завершился суд над двумя 19-летними и одним 16-летним старшеклассниками, которые в январе 2023 года неоднократно совершили насилие над 10-летним мальчиком в уличном туалете. Им назначили наказание от семи до девяти лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Приговор еще не вступил в законную силу.

Мать ребенка рассказала, что после случившегося столкнулась с осуждением в селе и что для преодоления последствий ребенку потребовалась серьезная медицинская помощь, включая две операции.

С ним также будет работать психолог.