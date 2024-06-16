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Троих молодых людей осудили за изнасилование подростка в Туве

С пострадавшим будет работать психолог

16 июня 2024, 17:22, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1001300
Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1001300

В Туве завершился суд над двумя 19-летними и одним 16-летним старшеклассниками, которые в январе 2023 года неоднократно совершили насилие над 10-летним мальчиком в уличном туалете. Им назначили наказание от семи до девяти лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Приговор еще не вступил в законную силу.

Мать ребенка рассказала, что после случившегося столкнулась с осуждением в селе и что для преодоления последствий ребенку потребовалась серьезная медицинская помощь, включая две операции.

С ним также будет работать психолог. 

суд

Комментарии 8

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гость

18:03:55 16-06-2024

им лучше переехать

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Гость

20:51:00 16-06-2024

гость (18:03:55 16-06-2024) им лучше переехать... Они давно это сделали. Только собчак полностью осветила это в интервью. А мы заняты были в жто время Бешимбаевым

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мет

18:17:43 16-06-2024

коль уж так хотели чпокаться, то протыкали бы друг друга и вполне законно.

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Й

18:23:58 16-06-2024

Здравствуйте девочки!!! ,- сказали мальчикам. Твари

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Гость

18:40:56 16-06-2024

Да , пока из Москвы не получили пинка не шевелились.

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Гость

19:04:45 16-06-2024

"авторитетами" будут

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Гость

09:33:54 17-06-2024

Не помешала бы еще химическая кастрация. Что такое 7 лет. Отсидит 3 года и по УДО выйдет.

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гость

15:45:40 17-06-2024

они выйдут даже 30 лет им не будет

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