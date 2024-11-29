На Алтае похитителя фарша отыскали по ярко-красным следам
Преступник попался в ловушки с цветной мазью
29 ноября 2024, 13:40, ИА Амител
В селе Нижнеозерное полицейские поймали вора с помощью ловушки с родаминовой мазью. Человек, который наступит в такую ловушку, начинает оставлять яркие следы. Об этом сообщает Baza.
Неизвестный три раза проникал в местную столовую и воровал еду. Поймать его никто не мог. Директор заведения пожаловался на то, что следователи не могут ничего сделать. Тогда за дело основательно взялись полицейские.
"Они разложили ловушки "Коврик". После них на обуви остается специальная мазь, которая красит ботинки в красный цвет и оставляет следы. И ловушка сработала", – рассказали в издании.
В ночь на 27 ноября вор проник в столовую, отогнув на форточке гвоздь, и угодил в ловушку. Уже на следующий день полицейские буквально по следам отыскали преступника.
Вором оказался 38-летний местный житель. В тот день он украл из столовой 2 кг фарша и 5 кг сухофруктов.
13:43:16 29-11-2024
а может ему просто на работу надо устроиться?
14:23:07 29-11-2024
Реальный детектив. Особенно "отогнув на форточке гвоздь". А сколько сами работники столовой, в которой на форточке гвоздь, "прут" сумками домой следствие не выяснило?
17:50:53 09-12-2024
Всего лишь гвоздь на форточке. А дверь палочкой подпереть не судьба 🤔