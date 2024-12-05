Троих жителей Барнаула будут судить за избиение наркокурьера
Они надели маски и затолкали парня в машину
05 декабря 2024, 19:00, ИА Амител
В Барнауле трое жителей предстанут перед судом по обвинению в похищении человека. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.
Их обвиняют не только в похищении с применением насилия, но и в угоне автомобиля.
"В сентябре 2024 года один из обвиняемых выяснил, что 23-летний горожанин занимается распространением наркотиков, и убедил своих знакомых напасть на него. 12 сентября они надели маски, встретили жертву и распылили газовый баллончик ему в лицо", – рассказали в ведомстве.
Применяя силу, похитители посадили молодого человека на заднее сиденье его собственного автомобиля. Организатор похищения сел за руль и вывез парня в безлюдное место, где начал требовать деньги, угрожая насилием.
В результате потерпевший перевел более 79 тыс. рублей, испугавшись за свою жизнь. Дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
08:10:18 06-12-2024
А курьера видимо не за что сажать, он же ничего не нарушал, так получается ? То что решили с него денег взять понятно, но по остальному то что ? Где посадка ?
10:33:02 06-12-2024
Курьер делился. У него есть крыша.
13:32:56 06-12-2024
23-летний горожанин занимается распространением наркотиков, и убедил своих знакомых напасть на него