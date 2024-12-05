Троих жителей Барнаула будут судить за избиение наркокурьера

Они надели маски и затолкали парня в машину

05 декабря 2024, 19:00, ИА Амител

Жители Барнаула похитили наркокурьера / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

В Барнауле трое жителей предстанут перед судом по обвинению в похищении человека. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

Их обвиняют не только в похищении с применением насилия, но и в угоне автомобиля.

"В сентябре 2024 года один из обвиняемых выяснил, что 23-летний горожанин занимается распространением наркотиков, и убедил своих знакомых напасть на него. 12 сентября они надели маски, встретили жертву и распылили газовый баллончик ему в лицо", – рассказали в ведомстве.

Применяя силу, похитители посадили молодого человека на заднее сиденье его собственного автомобиля. Организатор похищения сел за руль и вывез парня в безлюдное место, где начал требовать деньги, угрожая насилием.

В результате потерпевший перевел более 79 тыс. рублей, испугавшись за свою жизнь. Дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.