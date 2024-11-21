Троллейбусное кольцо в Барнауле перенесут с площади Баварина на "Спартак-2"
Вместо старой площадки планируют обустроить парковку для посетителей туристического кластера
21 ноября 2024, 17:42, ИА Амител
Власти Барнаула планируют перенести разворотное троллейбусное кольцо с площади Баварина на конечный пункт "Спартак-2". Как сообщает пресс-центр мэрии, на разработку проектно-сметной документации в 2025 году намерены потратить 10,3 млн рублей.
Вопрос поднимали в ходе совещания по теме развития центральной части формируемого туристического пространства под руководством мэра Вячеслава Франка. Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, сейчас на остановке "Речной вокзал" осуществляют отстой пять муниципальных маршрутов, в том числе два троллейбусных: № 1 и 7. Кроме того, там имеется инфраструктура для линейных работников.
Отмечается, что вместо старой разворотной площадки планируется обустроить парковку. Она будет предназначена для посетителей туристического кластера города.
Франк подчеркнул, что конечный остановочный пункт должен стать удобным для пассажиров и водителей пассажирского транспорта. Кроме того, вопрос его обустройства потребуется проработать с Барнаульской епархией.
17:46:17 21-11-2024
То есть доехать до реки общественным транспортом будет невозможно. Спасибо,благодетели. И в спину вам, и пониже.
18:12:01 21-11-2024
Гость (17:46:17 21-11-2024) То есть доехать до реки общественным транспортом будет невоз... ну почему же вон автобусов сколько или рогалики предпочитаете из-за малого кол-ва пассов?
уверяю траллы бывают забиты по хлеще.
17:56:06 21-11-2024
Всё для Сэлфа!!!
17:57:54 21-11-2024
И обязательно сделайте парковку платной, чтоб такой же хаос был как у ж/д вокзала
18:10:00 21-11-2024
Гость (17:57:54 21-11-2024) И обязательно сделайте парковку платной, чтоб такой же хаос ... Общегородской транспорт троллейбус уберут ради купивших илитку по 60млн р. Там сделают закрытую парковку для жителей новостройки. Остальные горожане к речке ножками-ножками. Прогуляетесь пару км, не сдохните небось!
19:58:37 21-11-2024
Неполная информация... Там речь ещё велась также о переносе трамвайного кольца с площади Свободы на станцию «Депо №1» и ликвидации трамвайных путей с улицы Ползунова. Т.е. теперь на 1-ом и 5-ом трамвае не то что на Старый базар, а даже на пл.Спартака не попадешь, а приедешь в депо N°1, которое, к слову, тоже давно уж ликвидировано.
И что руководство вкладывает в определение "кластер", и где там он есть?
Да, и почему надо спрашивать чего-то там у служителей культа?
21:07:20 21-11-2024
выходим на баррикады в защиту остановки у речного вокзала. очень далеко идти с маленькими детьми до речного будет. И зачем смешить людей насчет туристов. Все делается ради Селфа. У них нет мест для стоянки машин. Это вредительство и растрата денег впустую.
01:14:36 22-11-2024
Просто каждый день толпы туристов устремляются в кластер! Кругом очереди! Надо немедленно переносить!
07:56:37 22-11-2024
Может лучше просто переименовать площади ? Площадь Баварина именовать Спартак-2 , а Спартак -2 переименовать в площадь Баварина ? Так же проще решить вопрос ?
09:56:27 22-11-2024
Гость (07:56:37 22-11-2024) Может лучше просто переименовать площади ? Площадь Баварина ... тогда не будет развития города. Понимать надо.
08:07:41 22-11-2024
Как же вы с этим кластером туристическим забодали... Кто в здравом уме туда поедет? Что там делать? На лысую Мало-Тобольскую смотреть?
09:53:26 22-11-2024
Нынешняя городская власть не выражает интересы горожан, а старается делать всё против них,в угоду своим непонятным задумкам.Бред о каких то туристах.Здесь что ?Венеция или Швейцария?Город должен служить ,прежде всего,горожанам.Их интересам и только.Надо вынести вотум недоверия нынешней городской администрации и заменить её на тех кто действительно будет думать о наших интересах.
10:28:49 22-11-2024
Не продумано трамвайное сообщение! Как человек поедет например с вокзала до Спартака? До горы? Трамваи на это направление редки и переполнены. Тогда продлевайте 1 или 4 как минимум до краевой, до института садоводства, там место для кольца достаточно. И не требуется больших материальных вложений. То же самое кольцо с базара просто переложить сюда. Иначе ерунда. Люди едут со всего края, гораздо больше чем туристы.