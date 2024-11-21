Троллейбусное кольцо в Барнауле перенесут с площади Баварина на "Спартак-2"

Вместо старой площадки планируют обустроить парковку для посетителей туристического кластера

21 ноября 2024, 17:42, ИА Амител

Троллейбус в Барнауле / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Власти Барнаула планируют перенести разворотное троллейбусное кольцо с площади Баварина на конечный пункт "Спартак-2". Как сообщает пресс-центр мэрии, на разработку проектно-сметной документации в 2025 году намерены потратить 10,3 млн рублей.

Вопрос поднимали в ходе совещания по теме развития центральной части формируемого туристического пространства под руководством мэра Вячеслава Франка. Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, сейчас на остановке "Речной вокзал" осуществляют отстой пять муниципальных маршрутов, в том числе два троллейбусных: № 1 и 7. Кроме того, там имеется инфраструктура для линейных работников.

Отмечается, что вместо старой разворотной площадки планируется обустроить парковку. Она будет предназначена для посетителей туристического кластера города.

Франк подчеркнул, что конечный остановочный пункт должен стать удобным для пассажиров и водителей пассажирского транспорта. Кроме того, вопрос его обустройства потребуется проработать с Барнаульской епархией.