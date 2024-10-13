Троллейбусы маршрутов № 1, 6 и 7 вышли на дороги в Барнауле

Пока они ездят без графика

13 октября 2024, 19:30, ИА Амител

Троллейбус / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле после ледяного дождя на маршруты вышли троллейбусы № 1, 6 и 7. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Специалистам удалось очистить контактную сеть и запустить движение троллейбусов по маршрутам № 1, 6, 7. Движение временно проходит без графика", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МУП "Горэлектротранс" продолжают работать над очисткой сети. На предприятии извинились перед горожанами за предоставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что водители в Барнауле встали в очереди на шиномонтажках после снегопада и ледяного дождя.