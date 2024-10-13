Троллейбусы маршрутов № 1, 6 и 7 вышли на дороги в Барнауле
Пока они ездят без графика
13 октября 2024, 19:30, ИА Амител
Троллейбус / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле после ледяного дождя на маршруты вышли троллейбусы № 1, 6 и 7. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Специалистам удалось очистить контактную сеть и запустить движение троллейбусов по маршрутам № 1, 6, 7. Движение временно проходит без графика", – сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МУП "Горэлектротранс" продолжают работать над очисткой сети. На предприятии извинились перед горожанами за предоставленные неудобства.
Ранее сообщалось, что водители в Барнауле встали в очереди на шиномонтажках после снегопада и ледяного дождя.
06:36:46 14-10-2024
Что проку от этих извинений! Больше проездной на горэлектротранспорт покупать не буду. Буду голосовать рублём. Бездари!
09:16:40 14-10-2024
А трамваи № 7?