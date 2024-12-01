Тройное ДТП с участием BMW произошло в центре Барнаула

Водитель немецкого авто не справился с управлением

01 декабря 2024, 16:31, ИА Амител

ДТП на Красноармейском проспекте / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина произошло массовое ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".

Участниками аварии стали три авто: BMW, Toyota и грузовая "Газель".

По словам очевидца, все случилось из-за того, что водитель BMW не справился с управлением. Есть ли пострадавшие, не уточняется.