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Тройное ДТП с участием BMW произошло в центре Барнаула

Водитель немецкого авто не справился с управлением

01 декабря 2024, 16:31, ИА Амител

ДТП на Красноармейском проспекте / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на Красноармейском проспекте / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина произошло массовое ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".

Участниками аварии стали три авто: BMW, Toyota и грузовая "Газель".

По словам очевидца, все случилось из-за того, что водитель BMW не справился с управлением. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

08:55:10 02-12-2024

водитель BMW не справился с управлением --- наберут себе BMW

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Алексей

09:30:03 02-12-2024

При продаже БМВ нужно справку требовать.
Слишком много с владельцами этой марки резонансных аварий. Чем-то тянет этот автомобиль неуравновешенных ездунов

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Гость

13:05:34 02-12-2024

mark II же вроде автомобиль для для тех кто в себя поверил вдруг и рванул к успеху)))

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