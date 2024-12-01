Тройное ДТП с участием BMW произошло в центре Барнаула
Водитель немецкого авто не справился с управлением
01 декабря 2024, 16:31, ИА Амител
ДТП на Красноармейском проспекте / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина произошло массовое ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".
Участниками аварии стали три авто: BMW, Toyota и грузовая "Газель".
По словам очевидца, все случилось из-за того, что водитель BMW не справился с управлением. Есть ли пострадавшие, не уточняется.
08:55:10 02-12-2024
водитель BMW не справился с управлением --- наберут себе BMW
09:30:03 02-12-2024
При продаже БМВ нужно справку требовать.
Слишком много с владельцами этой марки резонансных аварий. Чем-то тянет этот автомобиль неуравновешенных ездунов
13:05:34 02-12-2024
mark II же вроде автомобиль для для тех кто в себя поверил вдруг и рванул к успеху)))