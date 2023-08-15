Трудовые мигранты могут уехать из России из-за ослабления курса рубля

Предполагается, что первыми страну покинут представители низкооплачиваемых профессий

15 августа 2023, 13:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Из-за ослабления курса рубля из России может уехать до трети трудовых мигрантов. Об этом "Ведомостям" рассказал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.

По его словам, половина опрошенных представителей диаспоры заявили о том, что думают об отъезде. Основной причиной является то, что падение курса рубля к доллару делает доход мигрантов в России все более сопоставимым с заработками на родине.

Исмаилов предположил, что первыми из страны могут уехать представители низкооплачиваемых профессий, среди которых курьеры, работники общепита и другие.