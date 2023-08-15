Трудовые мигранты могут уехать из России из-за ослабления курса рубля
Предполагается, что первыми страну покинут представители низкооплачиваемых профессий
15 августа 2023, 13:43, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Из-за ослабления курса рубля из России может уехать до трети трудовых мигрантов. Об этом "Ведомостям" рассказал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.
По его словам, половина опрошенных представителей диаспоры заявили о том, что думают об отъезде. Основной причиной является то, что падение курса рубля к доллару делает доход мигрантов в России все более сопоставимым с заработками на родине.
Исмаилов предположил, что первыми из страны могут уехать представители низкооплачиваемых профессий, среди которых курьеры, работники общепита и другие.
13:56:38 15-08-2023
Надо полностью очистить Россию от гастарбайтеров. От них больше проблем, чем пользы.
14:47:06 15-08-2023
Гость (13:56:38 15-08-2023) Надо полностью очистить Россию от гастарбайтеров. От них бол... Странно. У меня нет проблем с гастарбайтерами. Захожу на рынок, покупаю у них овощи. Они всегда вежливые. А чем вас они напрягают?
16:31:06 18-08-2023
Гость (14:47:06 15-08-2023) Странно. У меня нет проблем с гастарбайтерами. Захожу на рын... Перепутал торговца фруктами с гастарбайтером
13:57:55 15-08-2023
И слава богу, пусть уезжают на Родину!
14:02:18 15-08-2023
А где они тогда харчеваться будут?
17:45:15 15-08-2023
ВВП (14:02:18 15-08-2023) А где они тогда харчеваться будут?... Дома на бахче.
14:03:15 15-08-2023
Получается среднеазиатская валюта крепче
14:08:09 15-08-2023
Нет худа без добра. Оказывается даже в низком курсе рубля есть позитивные стороны.
14:28:55 15-08-2023
СЛАВА БОГУ!!!!!!!!!!!!!!!! Обнаглели, в магазинах и общественных местах на национальном языке громко орут как у себя дома!!!!!!! и ведут себя безобразно как "хозяева жизни!"
14:47:42 15-08-2023
Гость (14:28:55 15-08-2023) СЛАВА БОГУ!!!!!!!!!!!!!!!! Обнаглели, в магазинах и обществе... А вы в отпуске на каком языке разговариваете?
15:04:17 15-08-2023
Пусть сваливают скорее, и чтобы никогда их больше не было!
15:17:17 15-08-2023
Гость (14:47:42 15-08-2023) А вы в отпуске на каком языке разговариваете?... А ты у нас не в отпуске. И прибыль, как турист не принесёшь. А принесёшь лишь проблемы .
15:31:33 15-08-2023
Гость (15:17:17 15-08-2023) А ты у нас не в отпуске. И прибыль, как турист не принесёшь.... Повторяю вопрос. Какие проблемы ВАМ принес продавец фруктов на рынке?
16:20:06 15-08-2023
Гость (15:31:33 15-08-2023) Повторяю вопрос. Какие проблемы ВАМ принес продавец фруктов ... Таким что он за собой притащил КО МНЕ где Я испокон веку мирно жил - КИШЛАК своих родичей которые ведут себя как скоты, плюют семки где сидят, мусорят, орут, пристают к нашим дочерям
16:27:15 15-08-2023
он масть (16:20:06 15-08-2023) Таким что он за собой притащил КО МНЕ где Я испокон веку мир... уверены? Я таких не встречала.
16:27:38 15-08-2023
он масть (16:20:06 15-08-2023) Таким что он за собой притащил КО МНЕ где Я испокон веку мир... прям в квартиру к ВАМ притащил?
18:29:46 15-08-2023
он масть (16:20:06 15-08-2023) Таким что он за собой притащил КО МНЕ где Я испокон веку мир... ведут себя как скоты, плюют семки где сидят, мусорят, орут, пристают к нашим дочерям - ну да, точно, мы то себя так никогда не ведем, правда?) хорошо, когда можно найти козлов отпущения) и нимб над головой светиться ярче стал)
16:28:17 15-08-2023
Гость (15:31:33 15-08-2023) Повторяю вопрос. Какие проблемы ВАМ принес продавец фруктов ... Тем что они не собираются встраиваться в нашу культуру. Первое поколение -тихие, спокойные, трудолюбивые. Второе поколение- наглые, требовательные и агрессивные. Посмотрите на европу
17:20:11 15-08-2023
Как лучше править и обирать народ вечно? Надо чаще говорить им, что все проблемы от таких же как,но с другим цветом кожи. И перенаправлять гнев в сторону мигрантов. Кто создал систему, когда нанять бесправного мигранта дешевле гражданина РФ? Так что все выпады против мигрантов похожи на поведение собаки кусающую палку, а не того кто бьёт ее палкой.
21:13:19 15-08-2023
Гнать их драной метлой как Геракл очищал агниевые конюшни.
09:28:16 16-08-2023
Гость (21:13:19 15-08-2023) Гнать их драной метлой как Геракл очищал агниевые конюшни.... А Вам почитать бы. Или подучить русский язык.
12:52:59 16-08-2023
Гость (21:13:19 15-08-2023) Гнать их драной метлой как Геракл очищал агниевые конюшни.... Агниевые, ааа, щас пузо порву.
08:21:58 16-08-2023
Индивиды, заявляющие, что так, как "гости" и за такие деньги из наших работать никто не хочет, сильно ошибаются, или лукавят. Я столкнулся с узбекской бригадой в прошлом году.Не знаю, как другие, но попавшиеся мне были хитрыми, наглыми и довольно тупыми, приехавшими в Россию только с парой кетменей и пилой. Весь инструмент мне пришлось им предоставлять... А поговоривши с прорабом "большой" стройки, я узнал неприятную новость- бригада "с востока", подряжась на отделку многоквартирного дома, ЗА ОТКАТ получает только лёгкую и высокооплачиваемую работу, а самую грязую и низкооплачиваемую отдают местным. Галдоги они не платят, как правило, работают по чужим документам... Только поэтому их надо гнать отсюда сцаной тряпкой.
09:35:57 16-08-2023
Путин, добей Америку. Делай нефть по 10, доллар по 100!
12:46:04 16-08-2023
Гость (09:35:57 16-08-2023) Путин, добей Америку. Делай нефть по 10, доллар по 100!... Вы думаете, Путин амик читает?
12:54:25 16-08-2023
Гость (12:46:04 16-08-2023) Вы думаете, Путин амик читает?... Только его и читает. Правда у него компьютера нету. Ему в папочке приносят распечатки.