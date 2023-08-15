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Трудовые мигранты могут уехать из России из-за ослабления курса рубля

Предполагается, что первыми страну покинут представители низкооплачиваемых профессий

15 августа 2023, 13:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Из-за ослабления курса рубля из России может уехать до трети трудовых мигрантов. Об этом "Ведомостям" рассказал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. 

По его словам, половина опрошенных представителей диаспоры заявили о том, что думают об отъезде. Основной причиной является то, что падение курса рубля к доллару делает доход мигрантов в России все более сопоставимым с заработками на родине.

Исмаилов предположил, что первыми из страны могут уехать представители низкооплачиваемых профессий, среди которых курьеры, работники общепита и другие.

Экономика Работа курс валют

Комментарии 26

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Гость

13:56:38 15-08-2023

Надо полностью очистить Россию от гастарбайтеров. От них больше проблем, чем пользы.

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Гость

14:47:06 15-08-2023

Гость (13:56:38 15-08-2023) Надо полностью очистить Россию от гастарбайтеров. От них бол... Странно. У меня нет проблем с гастарбайтерами. Захожу на рынок, покупаю у них овощи. Они всегда вежливые. А чем вас они напрягают?

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Гость

16:31:06 18-08-2023

Гость (14:47:06 15-08-2023) Странно. У меня нет проблем с гастарбайтерами. Захожу на рын... Перепутал торговца фруктами с гастарбайтером

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Надежда

13:57:55 15-08-2023

И слава богу, пусть уезжают на Родину!

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ВВП

14:02:18 15-08-2023

А где они тогда харчеваться будут?

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Гость

17:45:15 15-08-2023

ВВП (14:02:18 15-08-2023) А где они тогда харчеваться будут?... Дома на бахче.

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Гость

14:03:15 15-08-2023

Получается среднеазиатская валюта крепче

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Иван

14:08:09 15-08-2023

Нет худа без добра. Оказывается даже в низком курсе рубля есть позитивные стороны.

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Гость

14:28:55 15-08-2023

СЛАВА БОГУ!!!!!!!!!!!!!!!! Обнаглели, в магазинах и общественных местах на национальном языке громко орут как у себя дома!!!!!!! и ведут себя безобразно как "хозяева жизни!"

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Гость

14:47:42 15-08-2023

Гость (14:28:55 15-08-2023) СЛАВА БОГУ!!!!!!!!!!!!!!!! Обнаглели, в магазинах и обществе... А вы в отпуске на каком языке разговариваете?

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Гость

15:04:17 15-08-2023

Пусть сваливают скорее, и чтобы никогда их больше не было!

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Гость

15:17:17 15-08-2023

Гость (14:47:42 15-08-2023) А вы в отпуске на каком языке разговариваете?... А ты у нас не в отпуске. И прибыль, как турист не принесёшь. А принесёшь лишь проблемы .

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Гость

15:31:33 15-08-2023

Гость (15:17:17 15-08-2023) А ты у нас не в отпуске. И прибыль, как турист не принесёшь.... Повторяю вопрос. Какие проблемы ВАМ принес продавец фруктов на рынке?

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он масть

16:20:06 15-08-2023

Гость (15:31:33 15-08-2023) Повторяю вопрос. Какие проблемы ВАМ принес продавец фруктов ... Таким что он за собой притащил КО МНЕ где Я испокон веку мирно жил - КИШЛАК своих родичей которые ведут себя как скоты, плюют семки где сидят, мусорят, орут, пристают к нашим дочерям

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Гость

16:27:15 15-08-2023

он масть (16:20:06 15-08-2023) Таким что он за собой притащил КО МНЕ где Я испокон веку мир... уверены? Я таких не встречала.

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Гость

16:27:38 15-08-2023

он масть (16:20:06 15-08-2023) Таким что он за собой притащил КО МНЕ где Я испокон веку мир... прям в квартиру к ВАМ притащил?

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Гость

18:29:46 15-08-2023

он масть (16:20:06 15-08-2023) Таким что он за собой притащил КО МНЕ где Я испокон веку мир... ведут себя как скоты, плюют семки где сидят, мусорят, орут, пристают к нашим дочерям - ну да, точно, мы то себя так никогда не ведем, правда?) хорошо, когда можно найти козлов отпущения) и нимб над головой светиться ярче стал)

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Гость

16:28:17 15-08-2023

Гость (15:31:33 15-08-2023) Повторяю вопрос. Какие проблемы ВАМ принес продавец фруктов ... Тем что они не собираются встраиваться в нашу культуру. Первое поколение -тихие, спокойные, трудолюбивые. Второе поколение- наглые, требовательные и агрессивные. Посмотрите на европу

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Гость

17:20:11 15-08-2023

Как лучше править и обирать народ вечно? Надо чаще говорить им, что все проблемы от таких же как,но с другим цветом кожи. И перенаправлять гнев в сторону мигрантов. Кто создал систему, когда нанять бесправного мигранта дешевле гражданина РФ? Так что все выпады против мигрантов похожи на поведение собаки кусающую палку, а не того кто бьёт ее палкой.

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Гость

21:13:19 15-08-2023

Гнать их драной метлой как Геракл очищал агниевые конюшни.

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Пузырек

09:28:16 16-08-2023

Гость (21:13:19 15-08-2023) Гнать их драной метлой как Геракл очищал агниевые конюшни.... А Вам почитать бы. Или подучить русский язык.

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Гость

12:52:59 16-08-2023

Гость (21:13:19 15-08-2023) Гнать их драной метлой как Геракл очищал агниевые конюшни.... Агниевые, ааа, щас пузо порву.

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Гость

08:21:58 16-08-2023

Индивиды, заявляющие, что так, как "гости" и за такие деньги из наших работать никто не хочет, сильно ошибаются, или лукавят. Я столкнулся с узбекской бригадой в прошлом году.Не знаю, как другие, но попавшиеся мне были хитрыми, наглыми и довольно тупыми, приехавшими в Россию только с парой кетменей и пилой. Весь инструмент мне пришлось им предоставлять... А поговоривши с прорабом "большой" стройки, я узнал неприятную новость- бригада "с востока", подряжась на отделку многоквартирного дома, ЗА ОТКАТ получает только лёгкую и высокооплачиваемую работу, а самую грязую и низкооплачиваемую отдают местным. Галдоги они не платят, как правило, работают по чужим документам... Только поэтому их надо гнать отсюда сцаной тряпкой.

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Гость

09:35:57 16-08-2023

Путин, добей Америку. Делай нефть по 10, доллар по 100!

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Гость

12:46:04 16-08-2023

Гость (09:35:57 16-08-2023) Путин, добей Америку. Делай нефть по 10, доллар по 100!... Вы думаете, Путин амик читает?

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Гость

12:54:25 16-08-2023

Гость (12:46:04 16-08-2023) Вы думаете, Путин амик читает?... Только его и читает. Правда у него компьютера нету. Ему в папочке приносят распечатки.

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