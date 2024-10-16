Жительница Барнаула фиктивно прописала у себя трех мигрантов и попалась полиции
В отношении горожанки возбудили уголовное дело
16 октября 2024, 19:40, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
34-летняя жительница Барнаула фиктивно поставила на учет трех мигрантов ближнего зарубежья, сообщили в МВД Алтайского края.
Адрес фиктивной постановки на учет выявил участковый уполномоченный полиции по Индустриальному району. Оказалось, что никто из иностранцев фактически здесь не проживал.
В отношении горожанки возбудили уголовное дело.
Ранее на аналогичном преступлении попалась жительница поселка Дальнего под Рубцовском, которая прописала у себя пятерых граждан Таджикистана.
20:09:40 16-10-2024
Ну и всё , хиджаб ей на тыкву и в кишлак депортировать.
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