Жительница Барнаула фиктивно прописала у себя трех мигрантов и попалась полиции

В отношении горожанки возбудили уголовное дело

16 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

34-летняя жительница Барнаула фиктивно поставила на учет трех мигрантов ближнего зарубежья, сообщили в МВД Алтайского края.

Адрес фиктивной постановки на учет выявил участковый уполномоченный полиции по Индустриальному району. Оказалось, что никто из иностранцев фактически здесь не проживал.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело.

Ранее на аналогичном преступлении попалась жительница поселка Дальнего под Рубцовском, которая прописала у себя пятерых граждан Таджикистана.