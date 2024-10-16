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Жительница Барнаула фиктивно прописала у себя трех мигрантов и попалась полиции

В отношении горожанки возбудили уголовное дело

16 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

34-летняя жительница Барнаула фиктивно поставила на учет трех мигрантов ближнего зарубежья, сообщили в МВД Алтайского края.

Адрес фиктивной постановки на учет выявил участковый уполномоченный полиции по Индустриальному району. Оказалось, что никто из иностранцев фактически здесь не проживал.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело.

Ранее на аналогичном преступлении попалась жительница поселка Дальнего под Рубцовском, которая прописала у себя пятерых граждан Таджикистана.

Барнаул Мигранты

Комментарии 1

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Гость

20:09:40 16-10-2024

Ну и всё , хиджаб ей на тыкву и в кишлак депортировать.
Избушку продать
Деньги на фронт

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