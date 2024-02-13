Женщина пострадала при пожаре в центре Барнаула
На месте происшествия работали 26 огнеборцев и 5 автоцистерн
13 февраля 2024, 07:35, ИА Амител
Пожар на проспекте Ленина / Фото: МЧС Алтайского края
Женщина отравилась продуктами горения при пожаре в центре Барнаула, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось вечером 12 февраля на первом этаже четырехэтажного дома на пересечении проспекта Ленина с Профинтерна.
Самостоятельно из подъезда вышли 17 человек. На месте работали 26 пожарных, 5 автоцистерн и автолестница.
Пройденная огнем площадь составила 15 "квадратов". Причину пожара выясняют.
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