Женщина пострадала при пожаре в центре Барнаула

На месте происшествия работали 26 огнеборцев и 5 автоцистерн

13 февраля 2024, 07:35, ИА Амител

Пожар на проспекте Ленина / Фото: МЧС Алтайского края

Женщина отравилась продуктами горения при пожаре в центре Барнаула, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось вечером 12 февраля на первом этаже четырехэтажного дома на пересечении проспекта Ленина с Профинтерна.

Самостоятельно из подъезда вышли 17 человек. На месте работали 26 пожарных, 5 автоцистерн и автолестница.

Пройденная огнем площадь составила 15 "квадратов". Причину пожара выясняют.