Труп голой женщины нашли в лифте в российском городе

Подозреваемого в убийстве задержали

11 июля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Набережных Челнах нашли труп в лифте дома, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, рано утром 8 июля жильцы пожаловались на застрявший лифт и для его ремонта прибыл механик. Внутри он обнаружил тело жестоко избитой голой 35-летней женщины. У погибшей была сломана челюсть, разорваны внутренние органы и переломаны ребра.

По подозрению в убийстве задержали ранее судимого 47-летнего жителя одной из квартир. Известно, что погибшая в этом доме не проживала.

Ранее на Урале нашли мертвой девушку, пропавшую после ссоры с мужем.