Труп мужчины нашли в подвале жилого дома в Барнауле

По информации очевидца, тело пролежало там полтора месяца

27 августа 2023, 07:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в подвале многоквартирного дома по пер. Малый Прудской нашли труп мужчины, передает "Инцидент Барнаул".

"По словам очевидца, он пролежал там полтора месяца", – отметили в сообществе.

Другие детали произошедшего пока неизвестны. Подробности уточняются.

Напомним, в июле в лесу напротив дома №41 по улице Сергея Ускова в Барнауле также нашли тело мужчины.