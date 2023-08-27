Труп мужчины нашли в подвале жилого дома в Барнауле
По информации очевидца, тело пролежало там полтора месяца
27 августа 2023, 07:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле в подвале многоквартирного дома по пер. Малый Прудской нашли труп мужчины, передает "Инцидент Барнаул".
"По словам очевидца, он пролежал там полтора месяца", – отметили в сообществе.
Другие детали произошедшего пока неизвестны. Подробности уточняются.
Напомним, в июле в лесу напротив дома №41 по улице Сергея Ускова в Барнауле также нашли тело мужчины.
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