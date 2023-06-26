Труп нашли в водоеме в алтайском городе
Правоохранители проводят следственные действия
26 июня 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В одном из водоемов Рубцовска обнаружили труп мужчины, сообщает "Местное время".
Тело нашли местные жители 25 июня на территории садоводческого товарищества № 1 в районе улицы Ивовой.
Прибывшие спасатели достали утопленника, он был в одежде. Погибшим оказался 34-летний рубцовчанин, проживавший на улице Карла Маркса.
Проводятся следственные действия.
16:15:04 26-06-2023
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