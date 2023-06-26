Труп нашли в водоеме в алтайском городе

Правоохранители проводят следственные действия

26 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В одном из водоемов Рубцовска обнаружили труп мужчины, сообщает "Местное время".

Тело нашли местные жители 25 июня на территории садоводческого товарищества № 1 в районе улицы Ивовой.

Прибывшие спасатели достали утопленника, он был в одежде. Погибшим оказался 34-летний рубцовчанин, проживавший на улице Карла Маркса.

Проводятся следственные действия.