На Алтае полицейские не дали искупаться детям, которые пришли на водоем без взрослых

В отношении родителей составили протоколы

26 июня 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На карьерах неподалеку от Бийска полицейские не разрешили купаться детям, которые пришли туда без родителей, сообщили в главке МВД Алтайского края.

Во время рейда инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних напомнили молодежи правила поведения на воде и рассказали, что принимать водные процедуры без взрослых запрещено.

"Детей, которые пришли одни, отправили домой, даже несмотря на то, что мамы и папы разрешили им искупаться", – рассказали в ведомстве.

Также добавили, что в отношении родителей составили протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).