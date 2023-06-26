На Алтае полицейские не дали искупаться детям, которые пришли на водоем без взрослых
В отношении родителей составили протоколы
26 июня 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
На карьерах неподалеку от Бийска полицейские не разрешили купаться детям, которые пришли туда без родителей, сообщили в главке МВД Алтайского края.
Во время рейда инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних напомнили молодежи правила поведения на воде и рассказали, что принимать водные процедуры без взрослых запрещено.
"Детей, которые пришли одни, отправили домой, даже несмотря на то, что мамы и папы разрешили им искупаться", – рассказали в ведомстве.
Также добавили, что в отношении родителей составили протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).
12:34:40 26-06-2023
Прям герои! Дебилизм рулит.
12:37:18 26-06-2023
Также добавили, что в отношении родителей составили протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). Самые лёгкие преступления за которые мусара палки зарабатывают. По тому и охотятся за молодняком.
12:43:13 26-06-2023
Испанский стыд... Реально дебилизм рулит. Наградить не забудьте "героев".
12:45:10 26-06-2023
Молодцы правоохранители! Абсолютно правы! Спасибо за бдительность! И, возможно, спасенные жизни!!!
14:55:46 26-06-2023
Гость (12:45:10 26-06-2023) Молодцы правоохранители! Абсолютно правы! Спасибо за бдитель... ты шаблон там поменяй, в каждой новости один и тот же коммент.
21:35:24 26-06-2023
Гость (12:45:10 26-06-2023) Молодцы правоохранители! Абсолютно правы! Спасибо за бдитель... Выпускники педагогического каллэджа? Тогда все понятно!
12:56:30 26-06-2023
с горки зимой низя, купаться летом низя. остаётся смартфон. классное детство!
13:01:18 26-06-2023
детям НЕЛЬЗЯ! купаться без присмотра взрослых. Абсолютно правильно поступили полицейские
13:14:31 26-06-2023
Гость (13:01:18 26-06-2023) детям НЕЛЬЗЯ! купаться без присмотра взрослых. Абсолютно пра... Согласна. Пусть тогда наше государство обеспечит ВСЕ условия для этого! Дети отдыхают? Тогда пусть и родители отдыхают! И водят их за ручку купаться, кататься... Но наше государство только создает условия, чтобы родители с утра до вечера зарабатывали миниму на содержание семьи. Спасибо тебе, Господи, что я выросла при СССР и не было этого идиотизма!
16:15:46 26-06-2023
Гость (13:01:18 26-06-2023) детям НЕЛЬЗЯ! купаться без присмотра взрослых. Абсолютно пра... А Вы были ребенком? Купаться ходили? Только со взрослыми?
16:40:31 26-06-2023
Гость (13:01:18 26-06-2023) детям НЕЛЬЗЯ! купаться без присмотра взрослых. Абсолютно пра... Знакомая была мастером спорта по плаванию в 15 лет. И если бы вы ей заявили, что она плавать без взрослых не может, покрутила бы вам у виска.
13:13:00 26-06-2023
Мы в детстве купались одни с 6 лет. Учились плавать у старших и друг у друга. И своих детей и внуков научили быть самостоятельными не только в плавании. Что теперь у нас вырастет?
14:57:04 26-06-2023
Гость (13:13:00 26-06-2023) Мы в детстве купались одни с 6 лет. Учились плавать у старши... А ещё раньше дети на фабриках работали. И в поле наравне со взрослыми. Так надо?
18:50:10 26-06-2023
Гость (14:57:04 26-06-2023) А ещё раньше дети на фабриках работали. И в поле наравне со ... А почему бы и нет?
15:05:52 26-06-2023
Гость (13:13:00 26-06-2023) Мы в детстве купались одни с 6 лет. Учились плавать у старши... Полицаи у вас вырастут
15:13:07 26-06-2023
Гость (13:13:00 26-06-2023) Мы в детстве купались одни с 6 лет. Учились плавать у старши... а раньше и мамки не бегали жалобы не катали, что везде и всюду пляжей нет со спасателями и их дитячки тонут, пока те своими делами занимаются. В моем детстве тоже родители работами, мы сидели дома с братом, так как нам запрещено было уходить на речку. это элементарная забота
16:16:51 26-06-2023
Гость (13:13:00 26-06-2023) Мы в детстве купались одни с 6 лет. Учились плавать у старши... вот так лучше? В селе Новосысоевка в Приморье 24 июня четверо ребятишек, десятилетний Богдан, девятилетний Сережа и 12-летняя Люда сбежали без спроса. Дети из одной семьи, на речку Арсеньевку они взяли с собой 8-летнего двоюродного брата. Решили пойти купаться. Внезапно один из детей начал тонуть и звать на помощь. Ребята попытались спасти мальчика, но их унесло течением. В итоге выплыл лишь один из братьев, так как смог зацепиться за корягу. На берегу он сообщил матери о беде по телефону. Тела двух мальчиков 2012 и 2014 годов рождения найдены. Поиск 12-летней девочки продолжается. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Никто из семьи не состоит на учете в ПДН. Как рассказала родственница пропавших детей, никто не выпивал в день пропажи. Детям разрешено было купаться в маленьком водоеме, но они нарушили запрет. Все знакомые пострадавших, с которыми удалось пообщаться редакции, охарактеризовали семью положительно.
16:42:21 26-06-2023
Гость (16:16:51 26-06-2023) вот так лучше? В селе Новосысоевка в Приморье 24 июня четв... Взрослые не реже тонут. Может, им тоже запретить купаться?
13:29:26 26-06-2023
Что теперь у нас вырастет?___ А вырастет то, что потом мама с папой за ручку приводят на работу устраиваться. Деточка сам не в состоянии. Абсолютно не самостоятельное тело. Таких и взращиваем теперь...
14:58:46 26-06-2023
Гость (13:29:26 26-06-2023) Что теперь у нас вырастет?___ А вырастет то, что потом мама... А когда самостоятельные дети тонут или ещё что-то то с ними приключается, начинается ор, про то, куда смотрит полиция. Так что заткнитесь пожалуйста.
16:43:49 26-06-2023
Гость (14:58:46 26-06-2023) А когда самостоятельные дети тонут или ещё что-то то с ними ... Мужики тонут регулярно. Давайте им запретим купаться, проявим заботу.
14:47:00 26-06-2023
Гость (13:13:00 26-06-2023) Мы в детстве купались одни с 6 лет. Учились плавать у старши... С языка сняли!
16:51:04 26-06-2023
Чуть не утонул в детстве буквально в луже по колено... . Правильно... Без взрослых нельзя...
19:51:31 26-06-2023
Если бы во время рейда они поработали бы спасателями - и дали бы детям покупаться - больше пользы было бы. В 13-14 лет - это тоже дети, но в таком возрасте - вполне могут позаботиться о себе. А вот детей до 6-7 лет - действительно нельзя оставлять без присмотра.