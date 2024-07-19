Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей признали оскорблением верующих
С таким требованием в московский суд обратилась прокуратура
19 июля 2024, 13:31, ИА Амител
Туалетная бумага / Фото: "Филькина грамота"
Преображенский суд Москвы запретил продажу туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры, сообщает РИА Новости.
С требованием запретить товар выступила прокуратура, которая обнаружила в интернет-магазине объявление с таким сувениром. А поскольку на туалетной бумаге изображен памятник отнесенного к числу святых Ярославу Мудрому, то такая продукция оскорбляет верующих, сочли в ведомстве.
Суд по итогу согласился с доводами истца и удовлетворил требование.
13:54:48 19-07-2024
Лучшей рекламы атеизма, чем постоянное оскорбление верующих не придумаешь.
14:13:44 19-07-2024
Гость (13:54:48 19-07-2024) Лучшей рекламы атеизма, чем постоянное оскорбление верующих... Любое оскорбление наказуемо.
14:15:36 19-07-2024
Гость (13:54:48 19-07-2024) Лучшей рекламы атеизма, чем постоянное оскорбление верующих... Рекламу по телевизору смотри)
14:08:51 19-07-2024
По нашей жизни,нужно уже с 5000 тясячной выпускать.
14:11:14 19-07-2024
это какой-то бесконечный стыд...
14:25:06 19-07-2024
21 век рукалицо
14:46:10 19-07-2024
Кажется в библии написано, что нельзя создавать идолы и поклонятся им.
Или про какую-то другую веру речь?
14:49:08 19-07-2024
Гость (14:13:44 19-07-2024) Любое оскорбление наказуемо. ... К врачу сходите 🤦♂️🤷♂️
15:00:35 19-07-2024
Смешно, если не подумать вот о чем - бумагу же кто-то разрабатывал, производил, покупал, а потом еще и использовал по назначению. То есть все эти люди легко могут присесть за то же самое оскорбление. А ведь еще и газеты есть... Вот уж реальное "к субботе в списках были все".
18:27:48 19-07-2024
Чего не коснись - всё оскорбление верующих...
22:07:58 19-07-2024
Верующих во что?
09:09:01 20-07-2024
Гость (22:07:58 19-07-2024) Верующих во что?... в туалетную бумагу
00:38:42 20-07-2024
Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: - Почем опиум для народа? За дверью молчали. - Папаша, вы пошлый человек! - прокричал Остап.
09:58:19 20-07-2024
А верующих не оскорбляет изображение их святого на деньгах?
13:11:15 21-07-2024
Это еще что, помню выпустили туалетную бумагу под названием ПАРТИЗАН. Во тогда вони было.