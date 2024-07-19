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Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей признали оскорблением верующих

С таким требованием в московский суд обратилась прокуратура

19 июля 2024, 13:31, ИА Амител

Туалетная бумага / Фото: "Филькина грамота"
Туалетная бумага / Фото: "Филькина грамота"

Преображенский суд Москвы запретил продажу туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры, сообщает РИА Новости.

С требованием запретить товар выступила прокуратура, которая обнаружила в интернет-магазине объявление с таким сувениром. А поскольку на туалетной бумаге изображен памятник отнесенного к числу святых Ярославу Мудрому, то такая продукция оскорбляет верующих, сочли в ведомстве.

Суд по итогу согласился с доводами истца и удовлетворил требование.

суд РПЦ

Комментарии 15

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Гость

13:54:48 19-07-2024

Лучшей рекламы атеизма, чем постоянное оскорбление верующих не придумаешь.

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Гость

14:13:44 19-07-2024

Гость (13:54:48 19-07-2024) Лучшей рекламы атеизма, чем постоянное оскорбление верующих... Любое оскорбление наказуемо.

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Гость

14:15:36 19-07-2024

Гость (13:54:48 19-07-2024) Лучшей рекламы атеизма, чем постоянное оскорбление верующих... Рекламу по телевизору смотри)

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Гость

14:08:51 19-07-2024

По нашей жизни,нужно уже с 5000 тясячной выпускать.

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Элен без ребят

14:11:14 19-07-2024

это какой-то бесконечный стыд...

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Ужас

14:25:06 19-07-2024

21 век рукалицо

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Гость

14:46:10 19-07-2024

Кажется в библии написано, что нельзя создавать идолы и поклонятся им.
Или про какую-то другую веру речь?

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Гость

14:49:08 19-07-2024

Гость (14:13:44 19-07-2024) Любое оскорбление наказуемо. ... К врачу сходите 🤦‍♂️🤷‍♂️

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Гость

15:00:35 19-07-2024

Смешно, если не подумать вот о чем - бумагу же кто-то разрабатывал, производил, покупал, а потом еще и использовал по назначению. То есть все эти люди легко могут присесть за то же самое оскорбление. А ведь еще и газеты есть... Вот уж реальное "к субботе в списках были все".

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Гость

18:27:48 19-07-2024

Чего не коснись - всё оскорбление верующих...

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Гость

22:07:58 19-07-2024

Верующих во что?

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Элен без ребят

09:09:01 20-07-2024

Гость (22:07:58 19-07-2024) Верующих во что?... в туалетную бумагу

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Гость

00:38:42 20-07-2024

Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: - Почем опиум для народа? За дверью молчали. - Папаша, вы пошлый человек! - прокричал Остап.

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Гость

09:58:19 20-07-2024

А верующих не оскорбляет изображение их святого на деньгах?

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Гость

13:11:15 21-07-2024

Это еще что, помню выпустили туалетную бумагу под названием ПАРТИЗАН. Во тогда вони было.

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