Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей признали оскорблением верующих

С таким требованием в московский суд обратилась прокуратура

19 июля 2024, 13:31, ИА Амител

Туалетная бумага / Фото: "Филькина грамота"

Преображенский суд Москвы запретил продажу туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры, сообщает РИА Новости.

С требованием запретить товар выступила прокуратура, которая обнаружила в интернет-магазине объявление с таким сувениром. А поскольку на туалетной бумаге изображен памятник отнесенного к числу святых Ярославу Мудрому, то такая продукция оскорбляет верующих, сочли в ведомстве.

Суд по итогу согласился с доводами истца и удовлетворил требование.