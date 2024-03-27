Туда не ходи, сюда ходи. Алтайский край тонет в талых водах
Гидрологическая обстановка находится на контроле Главного управления МЧС
27 марта 2024, 12:40, ИА Амител
Потепление пришло в Алтайский край и принесло жителям реки неприятностей. В Барнауле как в центре, так и на Павловском тракте в районе новостроек образовались целые моря. Из-за активного таяния снега также закрыт парк "Центральный".
В соцсетях барнаульцы жалуются, что поток воды перекрыл детям вход в школу №68.
Видео: Барнаул №1
Обстановка на улице 8 Марта в Барнауле 26 марта. Сейчас дорожная служба уже устраняет подтопления.
Посёлок Сибирская долина также уходит под воду. Местные жители рассказали, что к своим домам не подойти. Только подплыть. В редакцию прислали кадры, на которых видно затопленные участки с домами.
Видео: Анастасия Герман
А в селе Верх - Катунское Бийского района люди уже передвигаются по улицам на лодках. Видео с набирающим силу паводком распространилось в соцсетях.
Видео: "Инцидент Бийск"
Региональное МЧС сообщает, что в крае продолжается интенсивный рост уровней воды в реках Алей и Чарыш. На особом контроле Главного управления находится город Рубцовск и населенный пункт Старо-Алейское, где уровень воды подходит к критическим отметкам в 560 см. и 300 см.
Осложняется паводок в этом году тем, что земля промерзла и тормозит уход талых вод. Силы и средства Главного управления МЧС России по Алтайскому краю находятся в полной готовности. Круглосуточно дежурят более 700 человек личного состава и 270 единиц техники.
14:10:57 27-03-2024
контролировать можно то, на что есть влияние. поэтому у мчс эта ситуация не может быть на контроле
18:15:17 27-03-2024
гость (14:10:57 27-03-2024) контролировать можно то, на что есть влияние. поэтому у мчс ... МЧС так считает, что всё у них на контроле, потому что они этого просто не понимают. Они устраняют последствия, а надо делать так, чтобы этих последствий не было. Но это очень-очень сложно - думать.
21:51:51 27-03-2024
Эй гражданина ты туда не ходи, ты сюда ходи.
а то нога в лужа попадет, совсем мокрый будешь.
10:21:55 28-03-2024
Спасибо Сабыне за ливневую канализацию на Ядринцева, решил проблему, теперь ноги сухие по дороге на работу и в школу