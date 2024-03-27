Туда не ходи, сюда ходи. Алтайский край тонет в талых водах

Гидрологическая обстановка находится на контроле Главного управления МЧС

27 марта 2024, 12:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Потепление пришло в Алтайский край и принесло жителям реки неприятностей. В Барнауле как в центре, так и на Павловском тракте в районе новостроек образовались целые моря. Из-за активного таяния снега также закрыт парк "Центральный".

Барнаул тонет в лужах / Фото: amic.ru

В соцсетях барнаульцы жалуются, что поток воды перекрыл детям вход в школу №68.

Видео: Барнаул №1

Обстановка на улице 8 Марта в Барнауле 26 марта. Сейчас дорожная служба уже устраняет подтопления.

Посёлок Сибирская долина также уходит под воду. Местные жители рассказали, что к своим домам не подойти. Только подплыть. В редакцию прислали кадры, на которых видно затопленные участки с домами.

Видео: Анастасия Герман

А в селе Верх - Катунское Бийского района люди уже передвигаются по улицам на лодках. Видео с набирающим силу паводком распространилось в соцсетях.

Видео: "Инцидент Бийск"

Региональное МЧС сообщает, что в крае продолжается интенсивный рост уровней воды в реках Алей и Чарыш. На особом контроле Главного управления находится город Рубцовск и населенный пункт Старо-Алейское, где уровень воды подходит к критическим отметкам в 560 см. и 300 см.

Осложняется паводок в этом году тем, что земля промерзла и тормозит уход талых вод. Силы и средства Главного управления МЧС России по Алтайскому краю находятся в полной готовности. Круглосуточно дежурят более 700 человек личного состава и 270 единиц техники.