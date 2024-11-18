Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 ноября?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 8 баллов
18 ноября 2024, 08:17, ИА Амител
Пробки 8 баллов образовались в Барнауле утром 18 ноября. Такую оценку сделал сервис "Яндекс.Пробки". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Улица Попова
Сильные заторы образовались на улице Попова – в районе пересечения с Павловским трактом и с Энтузиастов. Также сложности с проездом есть в районе перекрестка Попова – Гущина.
Проспекты Строителей и Красноармейский
На Строителей затор начинается от пересечения с Павловским трактом. После он переходит на проспект Красноармейский – там затруднено движение в обе стороны.
Улица Матросова
По Матросова быстро объехать пробки не получится – там сильный затор наблюдается на части дороги от улицы Юрина до улицы Колесной.
Улица Кутузова
На улице Кутузова затор до проезда Ангарского. Однако и после движение полностью свободным назвать нельзя.
10:01:05 18-11-2024
По моему и так давно всем ясно. Не надо ехать в Центр по утрам.
10:37:08 18-11-2024
перевести работников на другие часы с утра.. в 9,,10,,11 начало рабочего дня - в разы меньше будет пробок
11:19:48 18-11-2024
А куда не надо ходить? По улице С-западная, пр.Ленина выше Нового рынка, пр.Строителей... Может дорожным службам пора уже обрабатывать тротуары ото льда не только у нужных организаций?
13:15:13 18-11-2024
Администрацию города абсолютно не волнует, что 2 часа добираться с работы и на работу