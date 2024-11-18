Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 8 баллов

18 ноября 2024, 08:17, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Пробки 8 баллов образовались в Барнауле утром 18 ноября. Такую оценку сделал сервис "Яндекс.Пробки". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Улица Попова

Сильные заторы образовались на улице Попова – в районе пересечения с Павловским трактом и с Энтузиастов. Также сложности с проездом есть в районе перекрестка Попова – Гущина.

Проспекты Строителей и Красноармейский

На Строителей затор начинается от пересечения с Павловским трактом. После он переходит на проспект Красноармейский – там затруднено движение в обе стороны.

Улица Матросова

По Матросова быстро объехать пробки не получится – там сильный затор наблюдается на части дороги от улицы Юрина до улицы Колесной.

Улица Кутузова

На улице Кутузова затор до проезда Ангарского. Однако и после движение полностью свободным назвать нельзя.