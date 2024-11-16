В Барнауле образовались крупные субботние пробки
Движение, в частности, затруднено по проспекту Строителей и Павловскому тракту
16 ноября 2024, 13:31, ИА Амител
Пробки в Барнауле днем 16 ноября / 2ГИС
В Барнауле днем в субботу, 16 ноября, образовались 7-балльные пробки, следует из данных 2ГИС.
Движение частично затруднено на проспекте Строителей от остановки "Циолковского" до Советской Армии, на Павловском тракте в районе пересечений с Попова и Георгиева, а также на Взлетной, Шумакова, Лазурной и Балтийской. Кроме того, заторы зафиксированы на Власихинской и проспекте Космонавтов.
По прогнозу, днем 16 ноября ожидается до -3 градусов, на дорогах местами сильная гололедица.
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