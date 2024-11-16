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В Барнауле образовались крупные субботние пробки

Движение, в частности, затруднено по проспекту Строителей и Павловскому тракту

16 ноября 2024, 13:31, ИА Амител

Пробки в Барнауле днем 16 ноября / 2ГИС
Пробки в Барнауле днем 16 ноября / 2ГИС

В Барнауле днем в субботу, 16 ноября, образовались 7-балльные пробки, следует из данных 2ГИС.

Движение частично затруднено на проспекте Строителей от остановки "Циолковского" до Советской Армии, на Павловском тракте в районе пересечений с Попова и Георгиева, а также на Взлетной, Шумакова, Лазурной и Балтийской. Кроме того, заторы зафиксированы на Власихинской и проспекте Космонавтов.

По прогнозу, днем 16 ноября ожидается до -3 градусов, на дорогах местами сильная гололедица.

Барнаул Пробки

Комментарии 3

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Гость

14:51:18 16-11-2024

Зима. Так каждый день будет. 11

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Гость

10:50:57 17-11-2024

Пока ГИБДД выпускает дятлов, не способных двигаться со скоростью потока, заранее включать левый поворотник, поворачивать не со скоростью беременной черепахи, то пробки будут

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Гость

12:51:37 17-11-2024

Деревня закупаться поехала!

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