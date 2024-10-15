Барнаульцам пообещали потепление на этой неделе

Дожди и снег не ожидаются

15 октября 2024, 13:19, ИА Амител

Барнаул после снегопада и ледяного дождя / Фото: amic.ru

Погода в Барнауле стабилизировалась, ожидается потепление, сообщил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на совещании в мэрии.

По его информации, на текущей неделе температура воздуха в краевой столице днем составит +4…+6 градусов, а ночью опустится до -4…-7. Осадки не прогнозируются.

На минувших выходных в Барнауле выпал снег и обледенели улицы. Из-за этого падали деревья, наблюдались проблемы с электричеством, приостанавливалась работа электротранспорта, а также произошло 38 ДТП.

Замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин на совещании доложил, что в Барнауле продолжаются работы по очистке от снега и наледи во дворах многоквартирных домов.