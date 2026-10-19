"Туман в головах". Ученые нашли новые опасные последствия ковида и ждут его возвращения

Изучение последствий пандемии коронавируса идет бессистемно и во многом преследует коммерческие интересы

19 октября 2026, 06:15, ИА Амител

Коронавирус / Ученые / Заболевания / Вирусы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Ученые нашли новые опасные последствия ковида — недавние исследования показали, что заболевание привело к хронической усталости, снижению мотивации, проблемам с памятью, а также упадку сил.

Кроме того, COVID-19 — предвестник депрессии, сахарного диабета, проблем опорно-двигательного аппарата. Впрочем, это еще, похоже, далеко не весь список "побочек короны". Ученые продолжают исследования, не исключая при этом возобновления глобальной эпидемии. Подробности — в материале amic.ru.

Что-то с памятью моей стало…

Спустя более чем шесть лет со дня начала пандемии ковида (официально длилась с 11 марта 2020 года по 5 мая 2023 года) ученые продолжают исследовать ее влияние как на отдельных переболевших граждан, так и на общество. Например, канадские специалисты сделали вывод, что одним из наиболее тяжелых последствий COVID-19 стали хроническая усталость и "туман в голове", которые испытывают перенесшие это заболевание. Таковы результаты исследования, проведенного в канадском Центре наркологии и психического здоровья (CAMH).

Как показало сканирование мозга людей, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, "ушедший" ковид до сих пор напоминает о себе в виде повреждения нейронов, вырабатывающих дофамин, что объясняет упадок сил, снижение мотивации, замедленность движений и проблемы с памятью, на которые жалуются переболевшие, говорится в публикации ученых в издании eBioMedicine.

"Мы обнаружили убедительные свидетельства того, что постковид сопровождается потерей существенной части нейронов, вырабатывающих дофамин. При развитии других болезней массовая гибель этих клеток приводит к развитию медлительности, постоянной усталости, ухудшению памяти и ряду других когнитивных проблем. Похоже, что нечто схожее происходит у носителей постковида", — заявил ведущий научный сотрудник CAMH Джеффри Мейер, предваряя публикацию исследования.

Специалисты проанализировали снимки головного мозга двух десятков носителей постковидного синдрома из Канады и такого же количества вполне здоровых добровольцев. В рамках исследования добровольцам было введено особое вещество, способное соединяться с белком VMAT2, который присутствует на поверхности дофаминовых нейронов, после чего оценили его взаимодействие с нервными клетками мозга, используя позитронно-эмиссионный томограф.

Ученые также отметили, что долгий ковид (постковидный синдром) поразил примерно 5% населения нашей планеты, при этом причины, вызывающие его изнурительные симптомы, долгое время оставались непонятными для исследователей. Таким образом, полученные сведения не только проясняют механизм влияния ковида на головной мозг, но и обозначают варианты возможного лечения. Уже разработаны методы исцеления и препараты, испытание которых должно начаться в ближайшие месяцы, говорится в публикации. Возможно, они дадут возможность пациентам вернуть мотивацию, память, силу и тем самым обрести вкус к жизни — ведь, по данным Всемирной организации здравоохранения, по окончании пандемии распространение тревоги и депрессии стало фиксироваться на 30% чаще, чем до ее начала.

Известный российский вирусолог, не пожелавший раскрывать свое имя, критически оценил работу специалистов из Канады.

"Для выводов такого уровня нужен направленный отбор группы для исследований, а не просто добровольцы. Сейчас мы уже имеем дело с разновидностью вируса, а не его исходным вариантом. К тому же решение разрабатывать на основе таких исследований лечебные препараты выглядит скоропалительным намерением. Не хочу задеть канадских коллег, но их инициатива отдает прежде всего коммерческой составляющей", — заявил он amic.ru.

"Не обычная инфекция"

Исследовательские работы ведут и российские ученые. Перенесшие ковид люди могут испытывать трудности с передвижением в силу поражения опорно-двигательного аппарата — к такому выводу пришли ученые московского Сеченовского университета, в июле 2025 года опубликовавшие результаты своих исследований в известном медицинском журнале Pathophysiology.

Им удалось установить, что причиной тяжелого поражения костей при ковиде становится массивное накопление так называемых тучных клеток, происходящее в зонах выраженного фиброза и тромбоза сосудов, пораженных коронавирусом. Накопленные клетки вызывают сильнейшее воспаление, нарушающее кровоснабжение суставов, что приводит к разрушению хрящевой и костной ткани, стимулируя остеонекроз.

В результате у переболевших COVID-19 могут появиться сильнейшие боли, потеря подвижности с дальнейшей инвалидизацией. Причем восстановление суставов для них возможно исключительно хирургическим путем, методом эндопротезирования. Кстати, до пандемии считалось, что основными причинами этой болезни являются продолжительный прием стероидов, алкоголизм и травмы.

Между прочим, некоторые медики оспаривают сам характер заболевания. Например, специалист по сосудистой биологии из Ноттингемского университета Энди Бенест заявил британскому изданию British Medical Journal, что COVID-19 является уникальной патологией — заболеванием сосудов, которое маскируется под респираторное.

"COVID-19 — не обычная респираторная инфекция. Сердечно-сосудистые симптомы наблюдаются как при острой, так и при длительной форме COVID-19", — говорится в публикации.

Хотя ковид передается примерно так же, как и ОРВИ, значительная часть патологических явлений развивается именно в сосудистой системе, полагает британский специалист. В основе сердечных, легочных и неврологических проявлений лежат микрососудистые повреждения, тромбовоспаление и нарушение перфузии, считает Бенест. Несмотря на то что вирус проникает в организм через дыхательные пути, системное воздействие на организм он оказывает через кровеносные сосуды, являющиеся общим элементом для легких, сердца, почек и головного мозга.

Нарушение обмена

Одним из последствий ковида стали нарушения углеводного обмена у многих переболевших, поскольку вирус сумел найти способы проникнуть в ткани поджелудочной железы и других эндокринных органов, считает профессор Института медицинского образования НМИЦ им. Алмазова Татьяна Каронова.

"Попадая в поджелудочную железу, он повреждает бета-клетки, продуцирующие инсулин. В результате в мире и в России увеличилось число пациентов с вновь выявленным сахарным диабетом II типа в среднем в 2,5 раза", — рассказала она "Фонтанке".

По ее словам, после пандемии заметно выросло число пациентов с сахарным диабетом, преддиабетом и ожирением, заметно больше стало больных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы:

"Сегодня мы пожинаем плоды в большей степени первых двух лет пандемии — следствие воздействия на организм в основном самого первого, уханьского штамма коронавируса. Те, кто перенес болезнь тяжело, пополнили ряды больных с диабетом II типа и преддиабетом".

"Все происходит стихийно"

Пока во многих публикациях о последствиях ковида не прослеживается какой-то системы, все происходит достаточно спонтанно, заявил amic.ru Александр Чепурнов, врач-вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций, доктор биологических наук, профессор, лауреат премии Академии медицинских наук РФ им. И. В. Давидовского.

"Все происходит достаточно стихийно. Не прослеживается различий, кто тяжело перенес заболевание, кто — легко, а кто-то, может быть, совсем не болел — тогда нужно изучать антитела в его организме. Или переболел, но не заметил. А ведь это все имеет огромное значение для объективности исследований", — сообщил он amic.ru.

Александр Чепурнов обращает внимание на то, что до сих пор не выработан индивидуальный и коллективный иммунитет от исходных вариантов инфекции, породившей COVID-19:

"Общая иммунологическая защита от ковида стирается очень быстро — примерно за полгода. В то же время мы не знаем, откуда взялся самый первый вариант: возможно, с известной долей вероятности из природы, а потом ему помогли. В любом случае исходный материал где-то лежит — возможно, в какой-то лаборатории".

Собеседник сообщил, что он внимательно изучал реакцию организма, в том числе поведение антител, на профилактические меры:

"Первое время после вакцинации их уровень хорошо подскакивал — все отлично, они оказывали в том числе нейтрализующее действие. Однако в течение года они просто уходили, возвращались практически к тому состоянию, что и до начала заболевания. Я проводил опыты –— реакция тревожная. И этот момент меня очень беспокоит: не получится ли так, что мы, вроде бы переболевшие ковидом, снова, в случае чего, окажемся пораженными им в тех масштабах, как будто ничего прежде и не было?"

По словам специалиста, обществу сегодня следует быть начеку: