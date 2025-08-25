НОВОСТИОбщество

Чем опасен штамм коронавируса "Стратус", который начал распространяться в России?

В Роспотребнадзоре уже рассказали о некоторых особенностях нового варианта COVID-19

25 августа 2025, 13:40, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru
Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

В России все чаще звучат обсуждения нового штамма коронавируса – "Стратуса". Появившись недавно, он начал быстро распространяться и уже вызвал некоторые опасения специалистов.

Все, что известно о "Стратусе", его симптомах и особенностях, – в материале amic.ru.

1

Что за штамм "Стратус" и откуда он взялся?

На самом деле, это не совсем новый штамм: о его появлении стало известно в апреле. Еще в июле сообщалось, что случаи заражения этим вариантом выявляли в России, в том числе и в Алтайском крае. Но теперь внимание к "Стратусу" вызвано тем, что он стал быстро распространяться. Об этом в беседе с ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Сообщалось, что штамм возник из-за слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2.
2

Насколько активно штамм коронавируса "Стратус" распространяется по России?

Известны лишь данные к 23 августа, которыми поделилась Анна Попова. Она сказала,  что количество выявленных случаев значительно увеличивается ежедневно.
«Количество случаев заражения "Стратусом" каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше», – цитировал ее ТАСС.
3

Чем опасен штамм "Стратус"?

Самая главная особенность варианта – его высокая скорость распространения (контагиозность). Впрочем, никакой другой опасности специалисты в нем не видят.
«Он более контагиозен, то есть более заразен. Это уже привычная история, когда каждый следующий геновариант коронавируса меняется. И для того чтобы выжить, он должен приобрести какие-то особые свойства. Вот этими особенностями на сегодняшний день становится большая контагиозность», – рассказала о "Стратусе" руководитель Роспотребнадзора. Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с "АиФ" также отметил, что по тяжести лечения штамм ничем не отличается от предыдущих.
4

Какие симптомы у штамма "Стратус"?

По словам Онищенко, симптомы нового штамма тоже ничем не отличаются от других последних вариантов COVID-19. Все это – типичная картина ОРВИ, которая включает в себя кашель, заложенность носа, слабость и температуру.
5

Какие прогнозы на распространение "Стратуса" дают врачи?

Геннадий Онищенко связал рост количества случаев заражения "Стратусом" с традиционным осенним эпидподъемом. По его мнению, в ближайшее время заболевших может быть еще больше, но ничего необычного в таком сценарии нет.
Коронавирус ковид

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

13:51:27 25-08-2025

Учитывая что анализы не берут и всем пишут ОРВ-ОРЗ непонятно ничего про эпидемию.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:16 25-08-2025

Гость (13:51:27 25-08-2025) Учитывая что анализы не берут и всем пишут ОРВ-ОРЗ непонятно... А зачем волновать народ цифрами. А так - меньше цифры инфицированных ковидом) все для нашего благо

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:13 25-08-2025

Гость (13:51:27 25-08-2025) Учитывая что анализы не берут и всем пишут ОРВ-ОРЗ непонятно... Ну а чем вам страус не ОРВИ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:47 25-08-2025

Гость (15:44:13 25-08-2025) Ну а чем вам страус не ОРВИ?... Хотя бы тем, что при ОРВИ нет такой ломки в теле жуткой, слабости и он не заразен до такой степени.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:20 25-08-2025

Вот зачем Путин к китайцам собрался ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:54 25-08-2025

Гость (14:19:20 25-08-2025) Вот зачем Путин к китайцам собрался ?... Зачем?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:16 25-08-2025

кого вакцинировали тому никакой ковид не страшен
да же???

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:11 25-08-2025

Гость (16:07:16 25-08-2025) кого вакцинировали тому никакой ковид не страшен да же??... Только штамм от которого вакцинировали

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:35 25-08-2025

Гость (16:13:11 25-08-2025) Только штамм от которого вакцинировали... но это неточно)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:50:17 25-08-2025

ЧУШЬ все это!!!!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:54:41 25-08-2025

К сентябрю можно прогнозировать увеличение любых вирусов и интересно что скажут врачи, а не Онищенко

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:47:23 26-08-2025

ничем. это мутация того ковида. те кто привиты вообще могут не волноваться

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров