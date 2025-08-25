В Роспотребнадзоре уже рассказали о некоторых особенностях нового варианта COVID-19

25 августа 2025, 13:40, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

В России все чаще звучат обсуждения нового штамма коронавируса – "Стратуса". Появившись недавно, он начал быстро распространяться и уже вызвал некоторые опасения специалистов.

Все, что известно о "Стратусе", его симптомах и особенностях, – в материале amic.ru.

1 Что за штамм "Стратус" и откуда он взялся? На самом деле, это не совсем новый штамм: о его появлении стало известно в апреле. Еще в июле сообщалось, что случаи заражения этим вариантом выявляли в России, в том числе и в Алтайском крае. Но теперь внимание к "Стратусу" вызвано тем, что он стал быстро распространяться. Об этом в беседе с ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сообщалось, что штамм возник из-за слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2.

2 Насколько активно штамм коронавируса "Стратус" распространяется по России? Известны лишь данные к 23 августа, которыми поделилась Анна Попова. Она сказала, что количество выявленных случаев значительно увеличивается ежедневно. «Количество случаев заражения "Стратусом" каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше», – цитировал ее ТАСС.

3 Чем опасен штамм "Стратус"? Самая главная особенность варианта – его высокая скорость распространения (контагиозность). Впрочем, никакой другой опасности специалисты в нем не видят. «Он более контагиозен, то есть более заразен. Это уже привычная история, когда каждый следующий геновариант коронавируса меняется. И для того чтобы выжить, он должен приобрести какие-то особые свойства. Вот этими особенностями на сегодняшний день становится большая контагиозность», – рассказала о "Стратусе" руководитель Роспотребнадзора Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с "АиФ" также отметил, что по тяжести лечения штамм ничем не отличается от предыдущих.

4 Какие симптомы у штамма "Стратус"? По словам Онищенко, симптомы нового штамма тоже ничем не отличаются от других последних вариантов COVID-19. Все это – типичная картина ОРВИ, которая включает в себя кашель, заложенность носа, слабость и температуру.