Турагент назвала Алтай одним из лучших мест, где могут отдохнуть пожилые люди

По словам Ансталь, тут есть все необходимое: хорошие санатории, потрясающая природа и уединение с ней

19 августа 2024, 19:23, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Туристический агент Наталия Ансталь назвала Алтай одним из лучших мест, где могут отдохнуть пожилые люди. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она отметила, что Россия имеет на своей территории огромное количество хороших лечебных санаториев, где могут отдохнуть пенсионеры. Но если речь идет о природе и чистом воздухе, в первую очередь люди, по ее словам, выбирают Минеральные воды и Ессентуки. Также часто отдают предпочтение Алтаю.

"Хорошие санатории, потрясающая природа, уединение с природой — один из лучших вариантов", — отметила Ансталь.

Ансталь отметила, что раньше популярностью пользовался Крым, но сегодня туда ехать готовы не все. Также хорошие санатории, красивую природу с чистым воздухом и морем можно найти в Сочи, Кабардино-Балкарии, Адыгее и Калининградской области.