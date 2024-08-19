Турагент назвала Алтай одним из лучших мест, где могут отдохнуть пожилые люди
По словам Ансталь, тут есть все необходимое: хорошие санатории, потрясающая природа и уединение с ней
19 августа 2024, 19:23, ИА Амител
Туристический агент Наталия Ансталь назвала Алтай одним из лучших мест, где могут отдохнуть пожилые люди. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что Россия имеет на своей территории огромное количество хороших лечебных санаториев, где могут отдохнуть пенсионеры. Но если речь идет о природе и чистом воздухе, в первую очередь люди, по ее словам, выбирают Минеральные воды и Ессентуки. Также часто отдают предпочтение Алтаю.
"Хорошие санатории, потрясающая природа, уединение с природой — один из лучших вариантов", — отметила Ансталь.
Ансталь отметила, что раньше популярностью пользовался Крым, но сегодня туда ехать готовы не все. Также хорошие санатории, красивую природу с чистым воздухом и морем можно найти в Сочи, Кабардино-Балкарии, Адыгее и Калининградской области.
12:41:23 20-08-2024
Мадам, уточненьице: Алтай одно из лучших мест, где могут отдохнуть БОГАТЫЕ пожилые люди.
17:17:22 20-08-2024
Живу на Алтае... Дорого очень никуда и не езжу. Это где столь богатые пожилые(!) люди обитают?!
19:53:59 20-08-2024
Тортилла (17:17:22 20-08-2024) Живу на Алтае... Дорого очень никуда и не езжу. Это где стол... Они есть везде,но их совсем мало....
20:06:17 21-08-2024
Гость (12:41:23 20-08-2024) Мадам, уточненьице: Алтай одно из лучших мест, где могут отд... А почему вы считаете, что пенсионеры ездят только богатые? Бред полный.