Турчак назначил Александра Прокопьева и.о. председателя правительства Республики Алтай

Его кандидатуру внесут на утверждение Госсобрания

10 июня 2025, 11:03, ИА Амител

Александр Прокопьев и Андрей Турчак / Фото: t.me/turchak_andrey

Глава Республики Алтай Андрей Турчак назначил Александра Прокопьева исполняющим обязанности председателя правительства, сообщил политик в своем телеграм-канале.

"Практически год он [Прокопьев] отработал в качестве вице-премьера. Вел объемный экономический блок. Курировал реализацию нацпроектов, госпрограмм и ход земельной амнистии. Наладил взаимодействие со всеми нашими министерствами, депутатским корпусом и муниципалитетами. По факту часть полномочий, которые возлагаются на председателя, он уже выполняет. Заданный темп и динамику нужно сохранить и усилить. Работать на земле – с жителями и для жителей. Выстроить эффективное взаимодействие с федеральным центром, с каждым органом власти в правительстве России. В этом поможет опыт предыдущей работы в Госдуме", – написал Турчак.

По его словам, кандидатура Прокопьева, как и всего кабинета министров, будет согласована с депутатами Госсобрания. Сессия состоится 24 июня.

Накануне Андрей Турчак отправил региональное правительство в отставку – с 9 июня весь кабмин работает в статусе исполняющих обязанности. Согласно новым положениям Конституции Республики Алтай, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания.