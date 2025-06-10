Турчак назначил Александра Прокопьева и.о. председателя правительства Республики Алтай
Его кандидатуру внесут на утверждение Госсобрания
10 июня 2025, 11:03, ИА Амител
Глава Республики Алтай Андрей Турчак назначил Александра Прокопьева исполняющим обязанности председателя правительства, сообщил политик в своем телеграм-канале.
"Практически год он [Прокопьев] отработал в качестве вице-премьера. Вел объемный экономический блок. Курировал реализацию нацпроектов, госпрограмм и ход земельной амнистии. Наладил взаимодействие со всеми нашими министерствами, депутатским корпусом и муниципалитетами. По факту часть полномочий, которые возлагаются на председателя, он уже выполняет. Заданный темп и динамику нужно сохранить и усилить. Работать на земле – с жителями и для жителей. Выстроить эффективное взаимодействие с федеральным центром, с каждым органом власти в правительстве России. В этом поможет опыт предыдущей работы в Госдуме", – написал Турчак.
По его словам, кандидатура Прокопьева, как и всего кабинета министров, будет согласована с депутатами Госсобрания. Сессия состоится 24 июня.
Накануне Андрей Турчак отправил региональное правительство в отставку – с 9 июня весь кабмин работает в статусе исполняющих обязанности. Согласно новым положениям Конституции Республики Алтай, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания.
11:30:17 10-06-2025
Никто и не сомневался...
Нет, обратно в Думу отправят. Ржу не могу. Детский сад, ей-богу.
11:38:40 10-06-2025
А почему не Аруну??)))
18:20:35 10-06-2025
Гость (11:38:40 10-06-2025) А почему не Аруну??)))... потому что нельзя местных ставить, итак оборзели национализм везде, в школах учителя специально на алтайском говорят и вместе с местными осмеивают не понимающих наречия русских ребятишек и родителей!! я знаю 2 языка и часто слышу это, это просто ужасно
12:39:12 10-06-2025
Представители и владельцы крупных бизнесов идут в руководство провинцией.Видимо, чтоб поднять уровень жизни до столичного.
13:30:41 10-06-2025
Горожанин. (12:39:12 10-06-2025) Представители и владельцы крупных бизнесов идут в руководств... +100500. И нет никаких сомнений.
13:32:38 10-06-2025
А сколько он заплатил за это место?
18:21:22 10-06-2025
Гость (13:32:38 10-06-2025) А сколько он заплатил за это место?... обычно нискольечко никто не платит, нужен определенный круг общения и уровень подготовки и лобби
15:01:03 10-06-2025
Скоро в горном все будут начальниками, а работать на них наймут работяг из края! Цирк!!!
15:38:03 10-06-2025
джон (15:01:03 10-06-2025) Скоро в горном все будут начальниками, а работать на них най... сначала пройдет процедура отсева начальников.
началась с тамошней минприроды.
23:54:42 10-06-2025
А почему местным не дают порулить? Возьмите чечню, татарстан, дгестан, осетию, ингушетию... Там местные правят. А алтайцы недостойные или неспособные?
10:15:38 11-06-2025
алтаец (23:54:42 10-06-2025) А почему местным не дают порулить? Возьмите чечню, татарстан... алтайцы сами промеж себя-то договориться не смогли.
15:40:36 12-06-2025
Почему бы можно же пригласить с Якутии или Бурятии например