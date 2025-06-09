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Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства Республики Алтай

С 9 июня кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности

09 июня 2025, 11:25, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: altai-republic.ru
Андрей Турчак / Фото: altai-republic.ru

9 июня глава Республики Алтай Андрей Турчак отправил региональное правительство в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности", – написал Турчак.

Согласно новым положениям Конституции Республики Алтай, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания.

Будущий состав правительства глава региона представит уже на этой неделе. На сессии 24 июня депутатский корпус рассмотрит предложенные кандидатуры.

Ранее Андрей Турчак пояснил, что разделение поста главы субъекта и председателя правительства необходимо для более эффективного управления и полноценного представительства интересов республики в Москве. 

Так, председатель правительства будет отвечать за текущую операционную деятельность, национальные проекты и государственные программы. Глава же займется вопросами стратегического развития республики, выполнением поручений президента и премьер-министра, будет представлять республику в отношениях с главой государства, Федеральным собранием, правительством РФ и Госсоветом.

Республика Алтай Андрей Турчак

Комментарии 20

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Кхм...

11:39:23 09-06-2025

Любил-любил мозги, а потом вообще всех разогнал.😁 Сейчас контейнер с Москвы придёт с правильными министрами.

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Атай

11:50:41 09-06-2025

И это факт. А мы им хлеб да соль на месте - Фиктивным менеджерам то.

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Гость

12:23:03 09-06-2025

Атай (11:50:41 09-06-2025) И это факт. А мы им хлеб да соль на месте - Фиктивным менедж...
Да, получается всё с точностью до наоборот. Всё это необходимо для более эффективного управления и полноценного представительства интересов Москвы в Республике, а не Республики в Москве, как сказал Турчак.

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Гость

11:55:55 09-06-2025

И когда эти танцы с бубнами закончатся ,какое разделение функций ,200 .0 тысяч население ,город Бийск одинаков по численности ,теперь они наверно рванут и точно будут вторые Васюки .

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Гость

12:12:33 09-06-2025

Гость (11:55:55 09-06-2025) И когда эти танцы с бубнами закончатся ,какое разделение фун... там главное не люди!
там главное территории и ландшафты!!!...

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Гость

12:36:29 09-06-2025

Гость (12:12:33 09-06-2025) там главное не люди!там главное территории и ландшафты!!... Соглашусь с Вами ,спасибо добавили мой комент .

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Атай

12:09:22 09-06-2025

Все важное происходит, а мы лыж наблюдатели происходящего. Эх, Пушкина нам не хватает: Прости, Отец, Своих детей; Не ввергни нас во искушенье, И от лукавого прельщенья Избави нас!..»

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Гость

12:33:59 09-06-2025

То ли ещё будет? Ой-ёй-ёй. Сами этого хотели. Ну и получайте.

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Бывший Алтайский край

12:51:35 09-06-2025

Москва захапала Горный Алтай. А ведь это бывший Алтайский край, который отрезали при Ельцине.

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Musik

13:32:17 09-06-2025

Бывший Алтайский край (12:51:35 09-06-2025) Москва захапала Горный Алтай. А ведь это бывший Алтайский кр... вы видимо будете удивлены структурой собственников в АК, ели узнаете.

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Гость

12:55:45 09-06-2025

ребят, чо как маленькие-то ))
это новая сословно-феодальная история.
маскавитянам из первого транспортного кольца, их топам и менеджерам среднего звена с конскими зарплатами, нужна здешняя флора, но никак не фауна ))
ну немного фауны конечно надо, кто-то же в этих грефавских манжырках должнет номера убирать и подносы разносить.
вот эти квартиры с космическими ценами в горном и в белокурихе, думаете они для вас строят?))
нет. для себя, у вас даже если деньги бы и были, то чтобы вы там делали ))
им в ес и в сша на поколения вперед путь заказан, пот поэтому европу и америку они себе здесь строят, подглядывания как там на загнивающем западе, чтобы скопировать точнее ))

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Гость

13:32:32 09-06-2025

Надо было местным депутатам думать головой, а не тем,что в штанах когда голосовали за поправки в конституцию и утверждали заезжего....🙄

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Асса

14:56:34 09-06-2025

Гость (13:32:32 09-06-2025) Надо было местным депутатам думать головой, а не тем, что в ш... кто же этого допустит... у власти все только проверенные.

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Musik

13:33:46 09-06-2025

было объявление о наборе в министры?
я невидел 8-(((

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бийчанин

14:33:14 09-06-2025

Musik (13:33:46 09-06-2025) было объявление о наборе в министры? я невидел 8-(((... Было !!! Коротко и ясно - 30118 (11 положи и сдвинь все вместе)

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Гость

13:39:18 09-06-2025

как бы там они дрг по дружке палить не начали. попахивает

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Musik

14:05:12 09-06-2025

Гость (13:39:18 09-06-2025) как бы там они дрг по дружке палить не начали. попахивает... все будет хорошо - "настоящих буйных мало"

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бгг

13:40:56 09-06-2025

сбежал новоявленный в моську... вместо себя оставить "ваньку-дурачка"

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гость

17:02:47 09-06-2025

По сути вернулись к управлению времен Союза. Председатель исполкома и исполком рулят на местах, а Секретарь партии решает вопросы в столице. Только обозвались громко. Председатель правительства,министры...

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Гость

09:31:20 10-06-2025

Это вам за голосование на портале госуслуги.

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