Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства Республики Алтай
С 9 июня кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности
09 июня 2025, 11:25, ИА Амител
9 июня глава Республики Алтай Андрей Турчак отправил региональное правительство в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности", – написал Турчак.
Согласно новым положениям Конституции Республики Алтай, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания.
Будущий состав правительства глава региона представит уже на этой неделе. На сессии 24 июня депутатский корпус рассмотрит предложенные кандидатуры.
Ранее Андрей Турчак пояснил, что разделение поста главы субъекта и председателя правительства необходимо для более эффективного управления и полноценного представительства интересов республики в Москве.
Так, председатель правительства будет отвечать за текущую операционную деятельность, национальные проекты и государственные программы. Глава же займется вопросами стратегического развития республики, выполнением поручений президента и премьер-министра, будет представлять республику в отношениях с главой государства, Федеральным собранием, правительством РФ и Госсоветом.
11:39:23 09-06-2025
Любил-любил мозги, а потом вообще всех разогнал.😁 Сейчас контейнер с Москвы придёт с правильными министрами.
11:50:41 09-06-2025
И это факт. А мы им хлеб да соль на месте - Фиктивным менеджерам то.
12:23:03 09-06-2025
Атай (11:50:41 09-06-2025) И это факт. А мы им хлеб да соль на месте - Фиктивным менедж...
Да, получается всё с точностью до наоборот. Всё это необходимо для более эффективного управления и полноценного представительства интересов Москвы в Республике, а не Республики в Москве, как сказал Турчак.
11:55:55 09-06-2025
И когда эти танцы с бубнами закончатся ,какое разделение функций ,200 .0 тысяч население ,город Бийск одинаков по численности ,теперь они наверно рванут и точно будут вторые Васюки .
12:12:33 09-06-2025
Гость (11:55:55 09-06-2025) И когда эти танцы с бубнами закончатся ,какое разделение фун... там главное не люди!
там главное территории и ландшафты!!!...
12:36:29 09-06-2025
Гость (12:12:33 09-06-2025) там главное не люди!там главное территории и ландшафты!!... Соглашусь с Вами ,спасибо добавили мой комент .
12:09:22 09-06-2025
Все важное происходит, а мы лыж наблюдатели происходящего. Эх, Пушкина нам не хватает: Прости, Отец, Своих детей; Не ввергни нас во искушенье, И от лукавого прельщенья Избави нас!..»
12:33:59 09-06-2025
То ли ещё будет? Ой-ёй-ёй. Сами этого хотели. Ну и получайте.
12:51:35 09-06-2025
Москва захапала Горный Алтай. А ведь это бывший Алтайский край, который отрезали при Ельцине.
13:32:17 09-06-2025
Бывший Алтайский край (12:51:35 09-06-2025) Москва захапала Горный Алтай. А ведь это бывший Алтайский кр... вы видимо будете удивлены структурой собственников в АК, ели узнаете.
12:55:45 09-06-2025
ребят, чо как маленькие-то ))
это новая сословно-феодальная история.
маскавитянам из первого транспортного кольца, их топам и менеджерам среднего звена с конскими зарплатами, нужна здешняя флора, но никак не фауна ))
ну немного фауны конечно надо, кто-то же в этих грефавских манжырках должнет номера убирать и подносы разносить.
вот эти квартиры с космическими ценами в горном и в белокурихе, думаете они для вас строят?))
нет. для себя, у вас даже если деньги бы и были, то чтобы вы там делали ))
им в ес и в сша на поколения вперед путь заказан, пот поэтому европу и америку они себе здесь строят, подглядывания как там на загнивающем западе, чтобы скопировать точнее ))
13:32:32 09-06-2025
Надо было местным депутатам думать головой, а не тем,что в штанах когда голосовали за поправки в конституцию и утверждали заезжего....🙄
14:56:34 09-06-2025
Гость (13:32:32 09-06-2025) Надо было местным депутатам думать головой, а не тем, что в ш... кто же этого допустит... у власти все только проверенные.
13:33:46 09-06-2025
было объявление о наборе в министры?
я невидел 8-(((
14:33:14 09-06-2025
Musik (13:33:46 09-06-2025) было объявление о наборе в министры? я невидел 8-(((... Было !!! Коротко и ясно - 30118 (11 положи и сдвинь все вместе)
13:39:18 09-06-2025
как бы там они дрг по дружке палить не начали. попахивает
14:05:12 09-06-2025
Гость (13:39:18 09-06-2025) как бы там они дрг по дружке палить не начали. попахивает... все будет хорошо - "настоящих буйных мало"
13:40:56 09-06-2025
сбежал новоявленный в моську... вместо себя оставить "ваньку-дурачка"
17:02:47 09-06-2025
По сути вернулись к управлению времен Союза. Председатель исполкома и исполком рулят на местах, а Секретарь партии решает вопросы в столице. Только обозвались громко. Председатель правительства,министры...
09:31:20 10-06-2025
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