Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства Республики Алтай

С 9 июня кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности

09 июня 2025, 11:25, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: altai-republic.ru

9 июня глава Республики Алтай Андрей Турчак отправил региональное правительство в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности", – написал Турчак.

Согласно новым положениям Конституции Республики Алтай, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания.

Будущий состав правительства глава региона представит уже на этой неделе. На сессии 24 июня депутатский корпус рассмотрит предложенные кандидатуры.

Ранее Андрей Турчак пояснил, что разделение поста главы субъекта и председателя правительства необходимо для более эффективного управления и полноценного представительства интересов республики в Москве.

Так, председатель правительства будет отвечать за текущую операционную деятельность, национальные проекты и государственные программы. Глава же займется вопросами стратегического развития республики, выполнением поручений президента и премьер-министра, будет представлять республику в отношениях с главой государства, Федеральным собранием, правительством РФ и Госсоветом.