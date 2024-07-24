Турчак подал документы на регистрацию на выборах главы Республики Алтай

Он также назвал тройку претендентов на должность сенатора от региона

24 июля 2024, 18:59, ИА Амител

Андрей Турчак / Telegram-канал Андрея Турчака

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы руководителя региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил депутатов за поддержку при преодолении муниципального фильтра.

Турчак также рассказал, кто станет кандидатурами на должность сенатора от Республики Алтай. Это Герой России, участник спецоперации Амыр Аргамаков, действующий сенатор Татьяна Гигель и председатель контрольно-счетной палаты республики Эжера Малчинова.