Турчак возглавил рабочую группу по борьбе с земельными спекулянтами на Алтае

По мнению вице-премьера Прокопьева, сложившиеся проблемы стали результатом "формирования спекулятивного рынка земель"

23 июля 2024, 16:25, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: er.ru

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак возглавил специальную межведомственную рабочую группу по вопросам борьбы с земельными спекулянтами. Как сообщает "Толк", об этом рассказал зампред правительства, министр экономического развития региона Александр Прокопьев.

"Основная проблема земельных отношений на текущем этапе в Республике Алтай – это дефицит земельных участков и спекулятивно высокая цена на землю. Это влечет снижение инвестиционной привлекательности республики, а также объективные сложности в реализации мер социальной поддержки", – заявил Прокопьев.

Вице-премьер добавил, что эти проблемы стали результатом "формирования спекулятивного рынка земель". Рост туристического потока привел за собой рост стоимости земли, а участки стали забирать недобросовестные собственники. Они или не используют землю, или используют не по целевому назначению, чтобы в результате перепродать по завышенной цене инвесторам.

Прокопьев считает, что все инструменты для борьбы с ситуацией уже есть в законодательстве. Рабочая группа должна применить механизмы на практике. Она будет не просто противодействовать недобросовестному приобретению земли, но и вправе делать шаги для возвращения уже выданных.