Турчак прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область

Республика Алтай готова оказать помощь

07 августа 2024, 21:45, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины на мирных жителей в Курской области. В своем Telegram-канале он заявил, что регион готов оказать помощь.

"Атака ВСУ на мирных жителей в Курской области… Снова пострадали старики и дети. Курянам – крепости сил и терпения", – написал он, добавив, что "Алтай и Курская область вместе".

Ранее по поводу ситуации в Курской области высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он назвал действия Киева варварскими, подчеркнув, что ситуация не оставляет равнодушными жителей России.